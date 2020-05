Amici Speciali, chi sono i concorrenti in gara su Canale 5

Questa sera, venerdì 15 maggio 2020, va in onda una versione speciale di Amici di Maria De Filippi. In principio, la padrona di casa aveva immaginato una piega diversa per il suo programma ma, causa Coronavirus, molti programmi hanno dovuto rivedere le modalità della messa in onda, motivo per cui se in principio erano previsti pochi Vip, adesso Maria ha cambiato idea e ne porta 12 di talenti sul suo palcoscenico. Amici Speciali è il nome del programma, in collaborazione con Tim insieme per l’Italia. Si tratta di una maratona benefica, composta da quattro puntate, nata per sostenere il nostro paese durante la pandemia.

Dodici saranno i concorrenti in gara, tutti volti noti del mondo della musica, molti tra questi già conosciuti dal pubblico di Amici. Il direttore artistico sarà Giuliano Peparini, che si è occupato anche del serale di Amici 19 regalando al pubblico da casa uno spettacolo armonioso nonostante l’emergenza sanitaria e il rispetto delle norme di sicurezza.

Amici Speciali, i 12 concorrenti in gara

Sono 12 i concorrenti vip in gara in quest’edizione di Amici Speciali in collaborazione con Tim. Maria De Filippi condurrà questo nuovo talent show dividendo i concorrenti in due squadra. Ogni settimana i concorrenti si affronteranno in una serie di sfide e al termine della puntata si eleggerà la squadra vincitrice e il singolo concorrente vincitore in assoluto della serata. Di seguito, ecco i concorrenti di Amici Speciali.

Cantanti:

The Kolors

Irama

Alberto Urso

Michele Bravi

Giordana Angi

Gaia Gozzi

Random

Ballerini:

Gabriele Esposito

Javier Rojas

Umberto Gaudino

Andraes Muller

Alessio Gaudino

Ovviamente quindi i concorrenti saranno misti tra cantanti e ballerini. In giuria, vedremo Gerry Scotti, Giorgio Panariello, Eleonora Abbagnato e Sabrina Ferilli. Amici Speciali vi aspetta da venerdì 15 maggio 2020 in prima serata su Canale 5 con la prima puntata del talent show.

