Amici Speciali, chi è il rapper Random

Uno dei nomi del cast di Amici Speciali che ha maggiormente destato curiosità è sicuramente quello di Random, un rapper ancora poco noto al grande pubblico. Ma chi è e dove lo abbiamo già visto? Il cantante infatti è poco avvezzo ai talent come Amici, per cui molti si sono sorpresi per la sua partecipazione al nuovo programma di Maria De Filippi. Ecco chi è, la carriera e le canzoni di Random.

Tutto su Amici Speciali: cast, giudici, streaming

Random, chi è il rapper di Amici Speciali

Il suo vero nome è Emanuele Caso ed è un giovane rapper che si sta facendo conoscere sempre più tra gli amanti del genere. Classe 2001, è nato a Massa di Somma, in provincia di Napoli, ma vive dall’età di due anni a Riccione. Sin da ragazzo si appassiona al rap e al freestyle. Pubblica i suoi primi pezzi su YouTube, poi la svolta quando incontra il produttore Zenit.

Nel 2018 l’album d’esordio di Random, Giovane Oro. L’anno seguente ottiene un buon successo con Chiasso, singolo per settimane nei primi posti delle classifiche e certificato disco d’oro. Nell’ottobre dello stesso anno, il nuovo singolo Rossetto, disco d’oro, gli permette di essere selezionato come “artista del mese” da MTV New Generation, progetto multimediale di MTV che permette di conoscere le nuove voci della musica italiana. Chiasso e Rossetto sono singoli con decine di milioni di stream su Spotify.

A gennaio 2020 pubblica il singolo Scusa a a a, tra le prime tendenze su Youtube Italia, mentre a marzo il singolo Marionette, in collaborazione con Carl Brave. Dal 15 maggio è nel cast di Amici Speciali, il nuovo programma di Maria De Filippi a sostegno della Croce Rossa. Un modo per Random per farsi conoscere ulteriormente dal grande pubblico, dopo la comparsata nella trasmissione di Fiorello VivaRaiPlay.

Amici speciali: i concorrenti

A partire da venerdì 15 maggio, dunque, sulla rete ammiraglia Mediaset il nuovo speciale programma di Maria de Filippi con un cast unico e che vede talenti “vecchi e nuovi” del talent. A esibirsi nella gara, come sempre, sia cantanti che ballerini. Ecco qui di seguito tutti i concorrenti di Amici speciali:

I cantanti:

Irama

The Kolors

Gaia Gozzi

Giordana Angi

Alberto Urso

I ballerini:

Andreas Muller

Javier Rojas

Alessio Gaudino

Umberto Gaudino

Gabriele Esposito

Amici speciali, infine, vedrà la partecipazione anche di due cantanti che non hanno mai partecipato al talent: Michele Bravi e Random.

