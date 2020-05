Amici speciali, il nuovo programma di Maria De Filippi: concorrenti e giudici

Venerdì 15 maggio 2020 in prima sera su Canale 5 va in onda Amici speciali, nuovo programma di Maria De Filippi. Si tratta di un nuovo format che viene trasmesso a otto anni dal celebre torneo dei “big” provenienti dalle diverse edizioni dello storico talent: Amici speciali, in sostituzione di Amici Celebrities che va generalmente in onda al termine dell’edizione “classica” di Amici ma che sarà posticipato per via dell’emergenza Coronavirus, vede partecipare personaggi che hanno fatto la storia del talent show. Il programma è realizzato in collaborazione con Tim insieme per l’Italia e si compone di quattro puntate nel corso delle quali i diversi ballerini e cantanti si esibiranno a scopo di beneficenza. Ma chi sono i giudici di Amici speciali? E i concorrenti? Vediamo qui di seguito tutte le informazioni sul programma.

Amici speciali: i giudici

Sono quattro i giudici del programma: Gerry Scotti, Eleonora Abbagnato, Sabrina Ferilli e Giorgio Panariello. La giuria, così composta, sarà chiamata a valutare le esibizioni dei vari concorrenti; rispetto ai precedenti serali, però, vedremo tornare le squadre, la bianca e la blu.

Non solo: a giudicare i talenti in gara anche alcuni tra i più importanti network radiofonici rappresentati da Alessandro Sansone per Radio 105, Anna Pettinelli per Rds, Daniela Cappelletti per Radio Italia e Federica Gentile per RTL 102.5.

Amici speciali: i concorrenti

A partire da venerdì 15 maggio, dunque, sulla rete ammiraglia Mediaset il nuovo speciale programma di Maria de Filippi con un cast unico e che vede talenti “vecchi e nuovi” del talent. A esibirsi nella gara, come sempre, sia cantanti che ballerini. Ecco qui di seguito tutti i concorrenti di Amici speciali:

I cantanti:

Irama

The Kolors

Gaia Gozzi

Giordana Angi

Alberto Urso

I ballerini:

Andreas Muller

Javier Rojas

Alessio Gaudino

Umberto Gaudino

Gabriele Esposito

Amici speciali, infine, vedrà la partecipazione anche di due cantanti che non hanno mai partecipato al talent: Michele Bravi e Random.

Diretta tv e streaming

Dove vedere in tv Amici speciali? Il talent va in onda su Canale 5 per quattro puntate da venerdì 15 maggio 2020 alle 21,20. La rete ammiraglia Mediaset viene trasmessa sul quinto canale del vostro digitale terrestre, ma potete trovarla anche sul 505 (in HD) o sul 105 di Sky.

Non sarete in casa durante la messa in onda del programma di Maria De Filippi ma non volete perdervelo per nulla al mondo? Non c’è problema: Amici speciali è disponibile anche in streaming. Dove? Ovviamente su Mediaset Play, la piattaforma del Biscione che permette di vedere tutti i programmi che vanno in onda sulle reti Mediaset anche su pc, smartphone e tablet.

Per usufruire di Mediaset Play, vi basta accedere – è completamente gratis – con una mail o un account social e poi scegliere dal menu la diretta del canale che vi interessa. In questo caso, Canale 5. Sulla piattaforma, alcuni contenuti sono disponibili anche on demand, e quindi in ogni momento.

