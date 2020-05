Gabriele Esposito, chi è il ballerino di Amici Speciali: età, carriera, vita privata

Gabriele Esposito è uno dei concorrenti di Amici Speciali, il nuovo programma di Maria De Filippi in onda in prima serata su Canale 5 dal 15 maggio. Ballerino professionista, ha partecipato alla quindicesima edizione del talent di Maria De Filippi. Dopo aver preso parte alla trasmissione, la sua carriera ha avuto una grande svolta, diventando uno dei professionisti della scuola. Ma chi è Gabriele Esposito? Qual è la sua vita privata? Ecco tutto quello che c’è da sapere.

Tutto su Amici Speciali: cast, giudici, streaming

Gabriele Esposito, chi è il ballerino di Amici Speciali

Nato a Torre Annunziata il 17 settembre 1997, Gabriele Esposito ha 21 anni. Il giovane ballerino, molto legato alla sua famiglia, ha iniziato a danzare sin da piccolo. Ad appena 6 anni, infatti, ha iniziato a prendere le prime lezioni di hip hop. Ha poi perfezionato la sua tecnica sperimentando anche altri generi come la danza moderna.

La svolta per lui arriva nel 2015, quando, convinto dalla sua famiglia, partecipa alla 15esima edizione del talent di Maria De Filippi arrivando a vincere la categoria ballo. Gabriele ha convinto proprio tutti i professori del talent show, perfino la rigida maestra Alessandra Celentano. La vittoria di Amici spiana per lui le porte del successo. Svolge uno stage di 6 mesi presso la compagnia “Ballet Preljocaj”. Poi entra a far parte della squadra dei ballerini professionisti nella 17esima e 18esima edizione di Amici.

Gabriele Esposito partecipa come ballerino anche ad altri spettacoli e concerti come il tour di Emma Marrone, lo show “Music” di Paolo Bonolis e nel 2017 i “Wind Music Award” sempre con Emma. Recentemente è stato nel cast del film “Un’Avventura” e ha svolto il ruolo di assistente del coreografo di fama internazionale Ryan Heffington per il progetto Chanel Chance. Paco Rabanne lo ha scelto quest’anno per il lancio del suo profumo “One Million”.

Essendo un bellissimo ragazzo dal fisico statuario, molti fan si chiedono se Gabriele Esposito sia fidanzato. Qual è la sua vita privata? Il ragazzo è molto riservato su questo punto di vista, per cui non sappiamo se sia fidanzato o meno. Nelle ultime settimane alcuni rumors lo vedevoano molto vicino al cantante Mahmood. Su Instagram è seguito da oltre 518mila persone.

Amici speciali: i concorrenti

A partire da venerdì 15 maggio parte sulla rete ammiraglia Mediaset il nuovo speciale programma di Maria de Filippi con un cast unico e che vede talenti “vecchi e nuovi” del talent. A esibirsi nella gara, come sempre, sia cantanti che ballerini. Ecco qui di seguito tutti i concorrenti di Amici speciali:

I cantanti:

Irama

The Kolors

Gaia Gozzi

Giordana Angi

Alberto Urso

I ballerini:

Andreas Muller

Javier Rojas

Alessio Gaudino

Umberto Gaudino

Gabriele Esposito

Amici speciali, infine, vedrà la partecipazione anche di due cantanti che non hanno mai partecipato al talent: Michele Bravi e Random.

Amici Speciali, chi sono i concorrenti in gara su Canale 5

Potrebbero interessarti Diavoli 2 ci sarà? Ecco cosa sappiamo finora Gaia Gozzi, chi è la cantante concorrente di Amici Speciali Tutti i soldi del mondo: il cast completo del film e il caso Kevin Spacey