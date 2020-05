Amici Speciali, Michele Bravi torna in tv dopo l’incidente ed è il favorito

Per molti è considerato il favorito per la vittoria di questa prima edizione di Amici Speciali: stiamo parlando di Michele Bravi, il cantante che torna in tv e a mettersi in gioco dopo il drammatico incidente in cui ha perso la vita la 58enne Rosanna Colia. Nel nuovo programma di Maria De Filippi, in onda ogni venerdì su Canale 5 in prima serata, si sfideranno 12 protagonisti delle passate edizioni del talent, tra cui Michele Bravi.

Tutto su Amici Speciali: cast, giudici, streaming

Un appuntamento con grandi cantanti e ballerini che hanno preso parte ad Amici e con il quale si punta a tenere compagnia agli italiani in questa fase difficile a causa dell’emergenza Coronavirus e dalla prolungata quarantena. Amici Speciali ha poi un intento benefico, visto che prevede il sostegno alla Croce Rossa.

Per Michele Bravi dopo quel drammatico incidente stradale del 22 novembre 2018 è iniziata una nuova vita. Il giovane cantante ha lanciato un nuovo singolo, La vita breve dei coriandoli, che fa da apripista al disco La geografia del buio, attualmente rinviato a data da destinarsi a causa della pandemia. Il vincitore della settima edizione di X Factor si è raccontato in una recente intervista al Corriere della Sera: “Maria De Filippi è stata tra i primi a cui volevo far sentire le canzoni – ha spiegato Michele -, Quello con lei ad Amici (come tutor nel 2017, ndr) era stato il mio ultimo lavoro, l’ultimo di quel Michele che non conosco più bene, già allora spingeva la mia creatività”.

In merito a questa avventura di Amici Speciale, Michele Bravi commenta: “È strano. Ma entusiasmante. Ero abituato anche solo a uno studio come quello del programma, ora no. Maria mi sta vicino e le sono grato. In pochi in questo periodo mi hanno fatto sentire anche un professionista e non solo una persona con dei problemi. Lei mi guarda come un artista. Spero il mio messaggio arrivi a tanti”.

Sulla sua vita dopo l’incidente, Bravi ha commentato: “Quando subisci un trauma forte la tua vita si sposta su un livello diverso, che non parla con quello di prima. – ha raccontato – Quando rivedo le mie vecchie immagini (io a Sanremo, io su un palco di un tour) è come se stessi guardando non dico uno sconosciuto, ma una persona che vive nel palazzo di fronte: la riconosci ma non sai bene chi sia. Mentre stavo affrontando quel buio sono stato ossessionato dalla domanda che tanti mi facevano quando torni? Ma la questione era: chi torna? Sono molto diverso”.

Amici Speciali: cast, giudici e concorrenti

A partire da venerdì 15 maggio parte sulla rete ammiraglia Mediaset il nuovo speciale programma di Maria de Filippi con un cast unico e che vede talenti “vecchi e nuovi” del talent. A esibirsi nella gara, come sempre, sia cantanti che ballerini. Ecco qui di seguito tutti i concorrenti di Amici speciali:

I cantanti:

Irama

The Kolors

Gaia Gozzi

Giordana Angi

Alberto Urso

I ballerini:

Andreas Muller

Javier Rojas

Alessio Gaudino

Umberto Gaudino

Gabriele Esposito

Sono quattro i giudici di Amici Speciali: Gerry Scotti, Eleonora Abbagnato, Sabrina Ferilli e Giorgio Panariello. La giuria, così composta, sarà chiamata a valutare le esibizioni dei vari concorrenti; rispetto ai precedenti serali, però, vedremo tornare le squadre, la bianca e la blu. Non solo: a giudicare i talenti in gara anche alcuni tra i più importanti network radiofonici rappresentati da Alessandro Sansone per Radio 105, Anna Pettinelli per Rds, Daniela Cappelletti per Radio Italia e Federica Gentile per RTL 102.5.

