Amici speciali giudici: i membri della giuria del nuovo talent su Canale 5

A partire da venerdì 15 maggio 2020 in prima serata su Canale 5 torna Maria De Filippi con un nuovo talent: Amici speciali. Il programma vede fronteggiarsi 12 talenti che sono gli storici delle passate edizioni di Amici, i quali torneranno sul palco con nuove esibizioni e nuove emozioni da regalare al pubblico. Amici speciali, composto da quattro puntate, è realizzato in collaborazione con Tim insieme per l’Italia a scopo di beneficenza in questo periodo di emergenza Coronavirus. Il talent va a sostituire Amici Celebrities, che sarebbe dovuto iniziare in questo periodo ma che è stato posticipato proprio per via dell’epidemia da Covid-19. Con Amici speciali tornano le squadre, la blu e la bianca, composte da eccezionali talenti delle passate edizioni: tra questi, per quanto riguarda i cantanti, Gaia Gozzi, i The Kolors, Giordana Angi e il trapper Random, mentre tra i ballerini vediamo Javier Rojas, Gabriele Esposito e Alessio Gaudino. Ma chi sono, invece, i giudici chiamati a valutare le diverse esibizioni dei concorrenti?

Amici speciali, tutto sul nuovo programma di Maria De Filippi

Amici speciali: i giudici

Gerry Scotti, Eleonora Abbagnato, Sabrina Ferilli e Giorgio Panariello sono i quattro giudici di Amici speciali, il nuovo talent condotto da Maria De Filippi. Vedremo dunque Gerry Scotti di nuovo nei panni di membro della giuria di un programma Mediaset dopo Tu sì que vales, dove ha lavorato al fianco proprio della De Filippi. Stesso discorso per Sabrina Ferilli, anche lei tra i giudici del talent andato in replica nelle scorse settimane su Canale 5.

A giudicare i talenti in gara, poi, ci saranno anche alcuni tra i più importanti network radiofonici rappresentati da Alessandro Sansone per Radio 105, Anna Pettinelli per Rds, Daniela Cappelletti per Radio Italia e Federica Gentile per RTL 102.5.

Potrebbero interessarti John Paul Getty III, chi era l’imprenditore che fu sequestrato dalla ‘ndrangheta Amici Speciali, chi è il rapper Random Amici Speciali, chi sono i concorrenti in gara su Canale 5