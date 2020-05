Gaia Gozzi, chi è la cantante concorrente di Amici Speciali

Gaia Gozzi è sicuramente una delle concorrenti più note di questa prima edizione di Amici Speciali, il nuovo talent in quattro puntate condotto da Maria De Filippi e in onda su Canale 5 dal 15 maggio. Gaia infatti è la vincitrice di Amici 2020, per cui a pochi mesi da quel successo è pronta a rimettersi in gioco in questo nuovo appuntamento a sostegno della Croce Rossa. Ma chi è Gaia Gozzi? Qual è l’età, il fidanzato, le canzoni e la biografia della concorrente di Amici Speciali? Scopriamolo insieme.

Tutto su Amici Speciali: cast, giudici, streaming

Gaia Gozzi, chi è la concorrente di Amici Speciali

Vincitrice di Amici 2020, aveva già partecipato ad un altro talent, X Factor nel 2016. Arrivata seconda in quella edizione del programma canoro di Sky, quella di Amici è stata per lei una rivincita. Gaia ha 22 anni ed è originaria di Guastalla, in provincia di Reggio Emilia, dove è nata il 29 settembre 1997, ma vive a Viadana (Mantova). E’ italo-brasiliana, dato che suo padre è italiano mentre sua mamma – con la quale la ragazza ha un rapporto molto speciale – è una ex ballerina originaria del Paese sudamericano.

Alta 168 cm, Gaia ha vissuto per un periodo della sua vita negli Stati Uniti per poi decidere di tornare in Italia è tentare la strada della musica. E’ questa la passione che ha fin da bambina, che l’ha spinta ad imparare a suonare e cantare da sola. Concorrente di X Factor nel 2016 nella squadra di Fedez, Gaia è riuscita ad arrivare sul podio al termine di quell’edizione del talent di Sky classificandosi seconda. Con una voce potente e ammaliante e una personalità carismatica, Gaia Gozzi al termine di quell’esperienza ha pubblicato due album, New Dawns (proclamato disco d’oro) e Fotogramas, ma non è riuscita a raggiungere il successo sperato.

Ha deciso poi di darsi una nuova opportunità partecipando ad Amici, il programma di Maria De Filippi arrivando a vincere l’edizione 2020. Per lei ora la nuova sfida di Amici Speciali, di cui è una dei 12 concorrenti. Per quanto riguarda la sua vita privata, Gaia non ha attualmente un fidanzato dopo la fine della sua relazione con l’ex, Giorgio. Su Instagram è molto seguita con i suoi 307mila follower. Sul suo profilo ci sono molte foto che la ritraggono mentre lavora e in momenti di quotidianità. Una delle sue canzoni più conosciute è Chega:

Amici speciali: i concorrenti

A partire da venerdì 15 maggio parte sulla rete ammiraglia Mediaset il nuovo speciale programma di Maria de Filippi con un cast unico e che vede talenti “vecchi e nuovi” del talent. A esibirsi nella gara, come sempre, sia cantanti che ballerini. Ecco qui di seguito tutti i concorrenti di Amici speciali:

I cantanti:

Irama

The Kolors

Gaia Gozzi

Giordana Angi

Alberto Urso

I ballerini:

Andreas Muller

Javier Rojas

Alessio Gaudino

Umberto Gaudino

Gabriele Esposito

Amici speciali, infine, vedrà la partecipazione anche di due cantanti che non hanno mai partecipato al talent: Michele Bravi e Random.

Amici Speciali, chi sono i concorrenti in gara su Canale 5

Potrebbero interessarti Andreas Muller: chi è il ballerino di Amici Speciali Gabriele Esposito, chi è il ballerino di Amici Speciali Diavoli 2 ci sarà? Ecco cosa sappiamo finora