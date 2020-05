Andreas Muller, chi è il ballerino di Amici Speciali: età, fidanzata, figli, Veronica Peparini

Andreas Muller è senz’altro un ballerino tra i più apprezzati di Amici in tutte le sue edizioni. Bello e bravo, ha da sempre conquistato il pubblico per la sua tecnica e le sue capacità. Dopo aver vinto il talent di Maria De Filippi, è rientrato nella scuola per essere uno dei ballerini professionisti. Ora la nuova sfida di Amici Speciali, una versione in quattro puntate a sostegno della Croce Rossa. Ma chi è Andreas Muller? Qual è la sua carriera, la vita privata, l’età e la fidanzata? Ecco tutto quello che c’è da sapere.

Tutto su Amici Speciali: cast, giudici, streaming

Andreas Muller, chi è il ballerino di Amici Speciali

Nato il 2 Giugno 1996 a Singer (Germania), ha dunque 23 anni. Sin da piccolo si trasferisce in Italia e sviluppa una grande passione per la danza. A 15 anni frequenta l’Accademia e studia hip hop e break dance. A 17 anni è entrato a far parte della prima compagnia di danza, facendo così le sue prime esperienze. Dopo il diploma al Liceo turistico di Fabriano, Andreas Muller ha le sue prime esperienze anche in tv, pur tenendo sempre fede al sogno di diventare un ballerino.

Partecipa insieme alla sua crew ad Italia’s Got Talent, arrivando secondo. Nel 2016 entra nella scuola di Amici e arriva al serale, ma durante la preparazione per questa fase del programma, il ballerino si è infortunato ed è stato costretto ad abbandonare il programma. Dopo l’operazione e la riabilitazione, Andreas, spinto da una grande motivazione, ci riprova e non solo riesce ad accedere alla fase finale, ma riesce a vincere il programma. A convincerlo fortemente a riprovarci è stata soprattutto Veronica Peparini, sua attuale fidanzata.

Dopo la vittoria di Amici, Andreas Muller resta nel talent di Canale 5 come uno dei ballerini professionisti. È stato inoltre vice coach di Amici Celebrities, accanto ad Alberto Urso. Adesso l’esperienza di Amici Speciali, del quale è uno dei 12 concorrenti. Riuscirà a vincere anche stavolta?

Molto interessante anche la sua vita privata. Ha avuto un’infanzia molto difficile a causa dei litigi dei suoi genitori e della malattia (meningite) del fratello Daniel. Andreas ha la fidanzata? Per sette anni è stato fidanzato con Maria Elena Gasperini. Tra i due però la storia è finita nel 2018, quando poi Andreas si è innamorato di Veronica Peparini.

I due si sono conosciuti ad Amici e hanno iniziato a frequentarsi nel 2018. Dopo un po’ di tempo hanno ufficializzato la loro relazione sui social. Innamorati più che mai condividono non soltanto la vita privata, ma anche il lavoro. Andreas è seguito su Instagram da oltre 1 milione 100 mila follower.

Amici speciali: i concorrenti

A partire da venerdì 15 maggio parte sulla rete ammiraglia Mediaset il nuovo speciale programma di Maria de Filippi con un cast unico e che vede talenti “vecchi e nuovi” del talent. A esibirsi nella gara, come sempre, sia cantanti che ballerini. Ecco qui di seguito tutti i concorrenti di Amici speciali:

I cantanti:

Irama

The Kolors

Gaia Gozzi

Giordana Angi

Alberto Urso

I ballerini:

Andreas Muller

Javier Rojas

Alessio Gaudino

Umberto Gaudino

Gabriele Esposito

Amici speciali, infine, vedrà la partecipazione anche di due cantanti che non hanno mai partecipato al talent: Michele Bravi e Random.

Amici Speciali, chi sono i concorrenti in gara su Canale 5

Potrebbero interessarti Gabriele Esposito, chi è il ballerino di Amici Speciali Diavoli 2 ci sarà? Ecco cosa sappiamo finora Gaia Gozzi, chi è la cantante concorrente di Amici Speciali