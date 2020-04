Amici 2020, i finalisti: i quattro concorrenti che si sfidano in finale

AMICI 2020 FINALISTI – Ad Amici è tempo di finale. Il talent di Maria De Filippi giunge al suo ultimo appuntamento previsto per stasera, 3 aprile 2020. Scopriremo chi tra i quattro finalisti di questa diciannovesima edizione sarà il vincitore. I concorrenti ancora in gara sono: Gaia, Giulia, Javier e Nicolai. Si tratta di due ballerini e due cantanti. Nel corso di questa finale scopriremo i vincitori delle rispettive categorie, canto e ballo, oltre al vincitore assoluto del programma che si porterà a casa un premio di 150mila euro.

Tutto quello che c’è da sapere sulla finale di Amici

Sarà una finale davvero atipica, visto che per la prima volta nella sua storia non ci sarà il pubblico in studio. Di questa anomalia e della difficile scelta di andare comunque avanti ha parlato in un’intervista la conduttrice Maria De Filippi: “Una parte di me diceva di non voler andare in onda. È stato molto faticoso: passi il tempo a parlare d’altro, aspetti il bollettino della protezione civile, sei circondata da cameraman con le mascherine; e poi all’improvviso ti ritrovi a giudicare canzoni e quadri di danza. Non dico che l’ho vissuto con un senso di estraneità, ma sicuramente è stato qualcosa di profondamente diverso. Alla fine però d’accordo con Pier Silvio Berlusconi mi sono convinta che andare avanti era la scelta giusta: mi ha spiegato che per Mediaset era importante avere un’alternativa all’informazione, che c’era bisogno anche in tv di quella normalità che ci è venuta a mancare”.

Tutto quello che c’è da sapere sul serale di Amici

Amici 2020, i finalisti: chi sono

Ma chi sono i finalisti di Amici 2020? Scopriamo qualcosa in più su Gaia, Giulia, Javier e Nicolai. Si tratta di due ballerini e due cantanti. Chi trionferà nelle rispettive categorie e chi invece vincerà questa edizione del talent di Canale 5? Lo scopriremo nel corso della finale di stasera, 3 aprile 2020. Ecco chi sono i quattro finalisti di Amici 2020.

Tutti i concorrenti di Amici 2020

Gaia Gozzi è una cantante, ha 22 anni, ed è originaria di Guastalla, in provincia di Reggio Emilia, dove è nata il 29 settembre 1997, ma vive a Viadana (Mantova). E’ italo-brasiliana, dato che suo padre è italiano mentre sua mamma – con la quale la ragazza ha un rapporto molto speciale – è una ex ballerina originaria del Paese sudamericano. Alta 168 cm, Gaia ha vissuto per un periodo della sua vita negli Stati Uniti per poi decidere di tornare in Italia è tentare la strada della musica. È questa la passione che ha fin da bambina, che l’ha spinta ad imparare a suonare e cantare da sola. Concorrente di X Factor nel 2016 nella squadra di Fedez, Gaia è riuscita ad arrivare sul podio al termine di quell’edizione del talent di Sky classificandosi seconda. Con una voce potente e ammaliante e una personalità carismatica, Gaia Gozzi al termine di quell’esperienza ha pubblicato due album, New Dawns (proclamato disco d’oro) e Fotogramas, ma non è riuscita a raggiungere il successo sperato.

Giulia Molino è una cantante, ha 20 anni ed è di Scafati, in provincia di Salerno, dove vive con la sua famiglia. È molto testarda ma al tempo stesso insicura. La sua passione per la musica è nata durante un villaggio turistico. Già nel 2017 aveva provato ad entrare nella scuola di Amici, ma senza riuscirci. Tornata ad affacciarsi alle audizioni del talent di Maria De Filippi, ha avuto miglior successo quest’anno, dato che la cantante non solo è riuscita ad entrare, ma anche ad arrivare sino alla finale. Il suo percorso nella scuola, comunque, non è stato privo di ostacoli, dato che Giulia ha avuto molte discussioni con i compagni e con la prof Anna Pettinelli. Nel passato di Giulia, comunque, c’è anche una partecipazione, come corteggiatrice, nel programma di Canale 5 Uomini&Donne, condotto sempre dalla De Filippi, quando sul trono c’era seduto Luca Onestini.

Javier Rojas è un ballerino cubano di 22 anni, ed è stato scelto in particolare da Alessandra Celentano. Nato a L’Avana, è arrivato in Europa nel 2018, e precisamente in Svezia, come ballerino della Royal Swedish Ballet al teatro dell’Opera di Stoccolma. Javier si definisce carismatico, positivo, competitivo e sicuro di quello che fa. Parlando della sua vita privata, sappiamo che era fidanzato con una certa Solveig, ma la loro storia è finita da poco. All’interno della scuola di Amici il ballerino si è legato molto alla sua collega Talisa.

Nicolai Gorodiskii è un ballerino di 24 anni. Nato in Ucraina, è poi cresciuto in Argentina. Inizia a ballare a 11 anni quando la madre, aspirante ballerina, lo avvicina alla danza, anche se inizialmente non è molto attratto da quel mondo che poi diventerà la sua grande passione. Nel 2019 Nicolai è stato il ballerino di punta del National Ballet of Ukraine e in precedenza ha lavorato al San Francisco Ballet, al Royal New Zeland Ballet e al Croatian National Theater in Zagreb (Croazia).

Potrebbero interessarti Gifted – Il dono del talento: trama, cast, curiosità e streaming del film Gifted – Il dono del talento: il cast del film Gifted – Il dono del talento: la trama del film in onda stasera su Rai 1

Tra i quattro finalisti di Amici 2020, solo uno sarà il vincitore. A decretarlo è il pubblico sovrano che da casa può votare il proprio preferito attraverso sms al numero 4770001 con il codice e il nome dell’allievo. I proventi a favore di “Amici” ottenuti grazie al televoto saranno interamente devoluti a favore della protezione civile italiana. Durante lo show verranno consegnati anche il premio di categoria del valore di 50 mila euro e il premio Tim della critica del valore di 50 mila euro assegnato da una giuria formata dalle maggiori testate quotidiane e web italiane collegate in streaming a causa dell’emergenza Covid-19.

Confermata la presenza di Vanessa Incontrada, Gabry Ponte e Alessia Marcuzzi (la giuria), di Peppe Vessicchio e Luciano Cannito (la Var) e di Anna Pettinelli, Stash, Rudy Zerbi, Alessandra Celentano, Veronica Peparini e Timor Steffens (i professori). Appuntamento questa sera, 3 aprile 2020, su Canale 5 con la finale di Amici 2020

Dove vedere in tv e in streaming Amici di Maria De Filippi