Nicolai Gorodiskii, chi è il ballerino finalista di Amici 2020

C’è anche Nicolai Gorodiskii tra i quattro finalisti di Amici 2020, il talent di Canale 5 in onda in prima serata venerdì 3 aprile con la conduzione di Maria De Filippi. Il ballerino si sfiderà con il suo “collega” Javier Rojas e con le due cantanti, Gaia Gozzi e Giulia Molino. Chi riuscirà ad aggiudicarsi la vittoria? Nicolai è originario dell’Ucraina e non ha avuto un percorso di vita molto semplice. Vediamo chi è e qualche informazione per sapere di più sul ballerino di Amici 2020.

Amici 2020, le anticipazioni della finale del 3 aprile: finalisti, concorrenti e giuria

Nicolai Gorodiskii, il finalista di Amici 2020

Nato nel 1995 a Leopoli, in Ucraina, proprio nei pressi di Chernobyl, Nicolai ha dovuto lasciare presto il suo paese insieme alla sua famiglia per via delle forti radiazioni ancora presenti dopo il tragico incidente verificatosi nella centrale nucleare della città nell’aprile del 1986. Trasferitosi a Buenos Aires, in Argentina, Nicolai ha continuato ad avere difficoltà anche lì e ha vissuto per quattro anni in una comunità. Tuttavia quando si è avvicinato alla danza le cose per lui sono migliorate, dato che è in seguito riuscito a far diventare questa passione anche un lavoro.

Partito dal Colon Theatre, Nicolaii Gorodinskii è poi riuscito ad arrivare alla The Ballet Academy e ad aggiudicarsi ben due medaglie d’oro al concorso Danza America. In seguito il giovane talento della danza ha vinto una borsa di studio alla Vienna State Opera School: è qui che ha potuto studiare e perfezionare la sua arte e farsi conoscere a livello internazionale. A questo punto, infatti, è riuscito ad entrare a far parte di prestigiose compagnie di danza come la National Ballet of Ukraine, il San Francisco Ballet, la Royal New Zeland Ballet e la Croatian National Theater in Zagreb. Ed ecco che quest’anno ha deciso di partecipare al talent italiano, affascinando il pubblico con la sua arte e la sua passione smisurata per questa disciplina.

