Javier Rojas, chi è il ballerino cubano finalista di Amici 2020

A sfidarsi venerdì 3 aprile nella finalissima di Amici 2020, il talent condotto da Maria De Filippi in onda su Canale 5, sono due cantanti (Gaia Gozzi e Giulia Molino) e due ballerini: Nicolai Gorodiskii e Javier Rojas. Javier è originario di Cuba e ha già avuto diverse esperienze lavorative come ballerino professionista prima di giungere nella scuola di Amici, dove è entrato anche grazie al volere di Alessandra Celentano, l’insegnante di ballo nel talent. Riuscirà a conquistare il favore di giuria e pubblico e portarsi a casa la vittoria? Nell’attesa di saperlo, vediamo di conoscere meglio Javier.

Amici 2020, le anticipazioni della finale del 3 aprile: finalisti, concorrenti e giuria

Javier Rojas, finalista di Amici 2020

Javier è nato a L’Havana, Cuba, il 14 maggio 1997 e la danza è la sua passione fin da quando era bambino. Motivo per cui fino a 10 anni ha studiato danza classica nella Scuola Nazionale del Balletto di Cuba ed è poi stato allievo di un noto ballerino, Carlos Acosta. In seguito Javier ha deciso di trasferirsi a Stoccolma, dove è diventato uno dei ballerini del corpo di ballo del Royal Swedish Ball. Il ragazzo ha anche lavorato per lo stesso Acosta nella sua famosa scuola di ballo cubano, Acosta Danza.

Per quanto riguarda la sua vita privata, quello che sappiamo è che Javier Rojas è stato fino a pochi giorni fa fidanzato con una ragazza francese, Solveig Janselme, una fotografa e videomaker molto bella e affascinante. La loro relazione, però, si è recentemente interrotta, come confermato sia dalla stessa Solveig che dal fatto che, all’interno della scuola, Javier si è molto avvicinato alla ballerina Talisa; tra i due, in effetti, c’è stato anche un bacio. E, anche se Javier ora sembra avere molti dubbi, la sua ex sembra non volere, almeno al momento, avere niente a che fare con lui.

I finalisti di Amici 2020

