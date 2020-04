Gaia Gozzi, chi è la cantante italo-brasiliana finalista di Amici 2020

Venerdì 3 aprile va in onda su Canale 5 la finalissima di Amici 2020, il talent condotto da Maria De Filippi giunto alla sua 19esima edizione. A contendersi la vittoria due ballerini e due cantanti per un totale di quattro finalisti: sono Javier Rojas e Nicolai Gorodiskii (danzatori) e Gaia Gozzi e Giulia Molino (cantanti). Gaia, in particolare, non è alla sua prima esperienza in un talent: la giovane, infatti, è stata una concorrente di X Factor nel 2016. Arrivata seconda in quella edizione del programma canoro di Sky, quella di Amici è per lei una rivincita, una nuova possibilità per riuscire a sfondare nel panorama musicale italiano. E, in effetti, Gaia può farcela davvero: favoritissima dal pubblico, Gaia ha una bellissima voce e presenza scenica. Ma chi è la concorrente finalista di Amici 2020?

Chi è Gaia, finalista di Amici 2020

Gaia ha 22 anni ed è originaria di Guastalla, in provincia di Reggio Emilia, dove è nata il 29 settembre 1997, ma vive a Viadana (Mantova). E’ italo-brasiliana, dato che suo padre è italiano mentre sua mamma – con la quale la ragazza ha un rapporto molto speciale – è una ex ballerina originaria del Paese sudamericano. Alta 168 cm, Gaia ha vissuto per un periodo della sua vita negli Stati Uniti per poi decidere di tornare in Italia è tentare la strada della musica. E’ questa la passione che ha fin da bambina, che l’ha spinta ad imparare a suonare e cantare da sola. Concorrente di X Factor nel 2016 nella squadra di Fedez, Gaia è riuscita ad arrivare sul podio al termine di quell’edizione del talent di Sky classificandosi seconda. Con una voce potente e ammaliante e una personalità carismatica, Gaia Gozzi al termine di quell’esperienza ha pubblicato due album, New Dawns (proclamato disco d’oro) e Fotogramas, ma non è riuscita a raggiungere il successo sperato.

Proprio per questo motivo Gaia ha deciso di darsi una nuova chance partecipando al talent di Mediaset condotto da Maria De Filippi: riuscirà questa volta ad aggiudicarsi la vittoria e a farsi strada nel panorama discografico italiano? Per quanto riguarda la sua vita privata, Gaia non ha attualmente un fidanzato dopo la fine della sua relazione con l’ex, Giorgio. Su Instagram è molto seguita con i suoi 337mila follower. Sul suo profilo ci sono molte foto che la ritraggono mentre lavora e in momenti di quotidianità.

