Giulia Molino, chi è la cantante finalista di Amici 2020

Giulia Molino è una dei quattro finalisti di Amici 2020, il talent di Canale 5 condotto da Maria De Filippi. Giulia è una cantante e per tale ragione si sfiderà in particolare con l’altra giovane della sua stessa categoria, Gaia Gozzi, ex concorrente anche di X Factor. Giulia è arrivata nel programma di Canale 5 coinvolgendo il pubblico esibendosi prima con un brano di Ghali, Happy Days, e poi con un suo inedito che ha ottenuto un grande plauso da parte del pubblico intitolato Solo questo mi è rimasto. Riuscirà a vincere nella finalissima di venerdì 3 aprile su Canale 5? Lo vedremo. Intanto, qui di seguito, qualche informazione su Giulia.

Giulia Molino, finalista di Amici 2020

Originaria di Scafati, in provincia di Salerno, Giulia ha 21 anni e già nel 2017 aveva provato ad entrare nella scuola di Amici, ma senza riuscirci. Tornata ad affacciarsi alle audizioni del talent di Maria De Filippi, ha avuto miglior successo quest’anno, dato che la cantante non solo è riuscita ad entrare, ma anche ad arrivare sino alla finale. Il suo percorso nella scuola, comunque, non è stato privo di ostacoli, dato che Giulia ha avuto molte discussioni con i compagni e con la prof Anna Pettinelli.

Nel passato di Giulia, comunque, c’è anche una partecipazione, come corteggiatrice, nel programma di Canale 5 Uomini&Donne, condotto sempre dalla De Filippi, quando sul trono c’era seduto Luca Onestini. Giulia è una ragazza molto riservata, motivo per cui non si hanno molte notizie riguardo la sua vita privata; non posta molto sui social, ma sicuramente in molti hanno notato una sua vicinanza particolare con l’altro concorrente di Amici, Francesco Bertoli: come sospettato da alcuni studenti della scuola di Mediaset, tra i due sembra esserci del tenero.

