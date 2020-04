Amici 2020 finale, le anticipazioni di stasera 3 aprile: finalisti, giuria, vincitore

Questa sera, venerdì 3 aprile 2020, va in onda in diretta su Canale 5 la finale di Amici, il talent condotto da Maria De Filippi. Per la prima volta nella storia, questa finale andrà in onda senza pubblico, a causa dell’emergenza Coronavirus. Durante l’ultima puntata di stasera scopriremo dunque il vincitore della categoria ballo, quello della categoria canto e il vincitore assoluto di questa 19esima edizione. Ecco le anticipazioni della finale di Amici 2020.

Amici 2020 finale: le anticipazioni

Sono quattro i finalisti che si contenderanno la vittoria: Gaia, Giulia, Javier e Nicolai. Si tratta dunque di due cantanti e di due ballerini. La puntata, nonostante l’assenza del pubblico, andrà in onda in diretta. Una finale a dir poco inedita quella di stasera, 3 aprile 2020, di Amici 19. Chi vincerà tra i ballerini Javier Rojas e Nicolai Gorodiskii e le cantanti Giulia Molino e Gaia Gozzi?

Non ci sono ancora molte indicazioni su come si svolgerà questa finale. Potrebbero esserci due sfide parallele tra Javier e Nicolai e tra Giulia e Gaia, in modo da decretare i due vincitori delle categorie canto e ballo. Secondo un’altra ipotesi, invece, l’ultimo in classifica dovrà scegliere chi sfidare, creando così una serie di sfide incrociate avvincenti fino ad arrivare al vincitore definitivo di questa diciannovesima edizione.

Il vincitore del talent di Canale 5 si aggiudicherà un premio del valore di 150 mila euro. A decretarlo è il pubblico da casa che può votare il proprio preferito attraverso sms al numero 4770001 con il codice e il nome dell’allievo. I proventi ottenuti grazie al televoto saranno interamente devoluti a favore della protezione civile italiana. Durante lo show verranno consegnati anche il premio di categoria del valore di 50 mila euro e il premio TIM della critica del valore di 50 mila euro assegnato da una giuria formata dalle maggiori testate quotidiane e web italiane collegate in streaming a causa dell’emergenza Coronavirus.

Le testate che votano sono: Ansa, Adnkronos e La Presse, agenzie di stampa; Corriere della Sera, La Stampa, Il Messaggero, Il Fatto Quotidiano, Il Giornale, Il Tempo, Libero Quotidiano, Il Mattino, Il Secolo XIX, QN, Leggo e Metro, quotidiani; mentre per il web TvZap.it, Tgcom24.it, IlFattoQuotidiano.it, Fanpage.it, DavideMaggio.it, VanityFair.it, TvZoom.it, Rockol.it, RollingStone.it, Tiscali.it, Billboard.it e AllMusicItalia.it. In studio confermata la presenza di Vanessa Incontrada, Gabry Ponte e Alessia Marcuzzi (la giuria), di Peppe Vessicchio e Luciano Cannito (la Var) e di Anna Pettinelli, Stash, Rudy Zerbi, Alessandra Celentano, Veronica Peparini e Timor Steffens (i professori). La direzione artistica è curata da Giuliano Peparini.

Il Coronavirus d’altronde ha segnato profondamente questa edizione, come ha raccontato Maria De Filippi in un’intervista al Corriere della Sera: “Una parte di me diceva di non voler andare in onda. È stato molto faticoso: passi il tempo a parlare d’altro, aspetti il bollettino della protezione civile, sei circondata da cameraman con le mascherine; e poi all’improvviso ti ritrovi a giudicare canzoni e quadri di danza. Non dico che l’ho vissuto con un senso di estraneità, ma sicuramente è stato qualcosa di profondamente diverso. Alla fine però d’accordo con Pier Silvio Berlusconi mi sono convinta che andare avanti era la scelta giusta: mi ha spiegato che per Mediaset era importante avere un’alternativa all’informazione, che c’era bisogno anche in tv di quella normalità che ci è venuta a mancare”.

Anche per una veterana della tv come De Filippi, non è facile andare in onda in uno studio completamente vuoto, senza il consueto apporto del pubblico: “I ragazzi non hanno percepito quanto a casa possono piacere o non piacere; non avevano il feedback delle reazioni del pubblico; quando cantano, discutono con la giuria. Non hanno nessun applauso o segni di dissenso. Nel silenzio diventa tutto più drammatico”.

Amici 2020 finale: i finalisti

Come detto, sono quattro i finalisti di questa edizione di Amici. Gaia, Giulia, Javier e Nicolai. Si tratta di due ballerini e due cantanti. Chi trionferà nelle rispettive categorie e chi invece vincerà questa edizione del talent di Canale 5? Lo scopriremo nel corso della finale di stasera, 3 aprile 2020. Ecco chi sono i quattro finalisti di Amici 2020.

Gaia è una cantante, ha 22 anni, è di Viadana (MN) ma vive a Milano. Il papà è italiano e la mamma è brasiliana. Quando vuole qualcosa, fa di tutto per ottenerla. È amante della vita e non vuole preoccuparsi di quello che è giusto o sbagliato, ma ama fare quello che sente. Non ha mai studiato canto: ha frequentato solo una lezione ma l’insegnante voleva cambiarle la voce e lei è andata via.

Giulia è una cantante, ha 20 anni ed è di Scafati, in provincia di Salerno, dove vive con la sua famiglia. È molto testarda ma al tempo stesso insicura. La sua passione per la musica è nata durante un villaggio turistico.

Javier è un ballerino cubano di 22 anni, ed è stato scelto in particolare da Alessandra Celentano. Nato a L’Avana, è arrivato in Europa nel 2018, e precisamente in Svezia, come ballerino della Royal Swedish Ballet al teatro dell’Opera di Stoccolma.

Nicolai è un ballerino di 24 anni. Nato in Ucraina, è poi cresciuto in Argentina. Inizia a ballare a 11 anni quando la madre, aspirante ballerina, lo avvicina alla danza, anche se inizialmente non è molto attratto da quel mondo che poi diventerà la sua grande passione. Appuntamento questa sera, 3 aprile 2020, su Canale 5 con la finale di Amici 2020.

