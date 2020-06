Zona rossa, Meloni attacca il M5S: “Pensano che i pm non abbiano diritto a indagare su di loro”

Zona rossa, Meloni contro M5S: “Pensano che pm non debbano indagare”

Nel giorno in cui la pm di Bergamo Maria Cristina Rota ha interrogato il premier Giuseppe Conte sulla mancata zona rossa ad Alzano Lombardo e Nembro, è scoppiata una polemica tra la leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni ed Elio Lannutti del M5S. In mattinata, infatti, il senatore grillino aveva attaccato la pm di Bergamo, che secondo lui “non dovrebbe indagare sul premier ma essere indagata lei stessa”. Nel pomeriggio, Meloni ha criticato l’atteggiamento del Movimento Cinque Stelle: “Il grillino Lannutti richiede l’intervento del Csm per mettere la museruola al pm di Bergamo che ha ascoltato il presidente Conte sulla mancata istituzione delle zone rosse. Siamo oltre il colpo di Stato: per i pentastellati i pm non hanno nemmeno il diritto di indagare, se le indagini si orientano su di loro”, ha dichiarato la leader di Fdi.

“È proprio finita – ha continuato Meloni – la stagione della ‘onestà’ e del ‘uno vale uno’ e siamo ben oltre la casta: siamo ad un passo dalla dittatura. Bell’epitaffio morale sulla tomba politica di coloro che sono nati contro la casta e contro le immunità e che concludono la loro parabola politica minacciando e invocando sanzioni ai pm che svolgono il loro lavoro”. Alla mancata chiusura di Alzano Lombardo e Nembro TPI ha dedicato un’inchiesta a puntate. Questo pomeriggio, dopo l’audizione del premier Conte, la pm di Bergamo Rota ha detto: “Oggi abbiamo sentito alcune persone informate sui fatti, il presidente del Consiglio, il ministro della Salute e degli Interni. Le audizioni si sono svolte in un clima di massima collaborazione istituzionale e ora andiamo a completare il nostro lavoro”.

L’inchiesta di TPI sulla mancata chiusura della Val Seriana per punti:

