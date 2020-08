Morte Viviana Parisi, spunta telefonata a numero di emergenza

Si arricchisce di nuovi elementi il caso sulla morte di Viviana Parisi e sulla scomparsa del figlio Gioele: dopo un video, spunta una telefonata a un numero di emergenza che confermerebbe la presenza del piccolo a bordo dell’automobile al momento dell’incidente, che poi ha provocato la scomparsa della donna (qui il suo profilo) e del figlio. Secondo quanto riporta l’Adnkronos, infatti, lo scorso 3 agosto sarebbe arrivata una chiamata al numero di emergenza per segnalare un tamponamento sull’Autostrada A20 Messina-Palermo. Nell’audio, acquisito dal Procuratore capo di Patti Angelo Vittorio Cavallo, si sentirebbe una persona avvertire il 112 del fatto che c’era stato un incidente e che alla guida di uno dei mezzi coinvolti “c’era una donna”. Non solo, la voce avrebbe detto all’operatore che a bordo dell’automobile c’era “anche un bambino”.

Si tratterebbe, dunque, di una ulteriore conferma del fatto che il piccolo Gioele era con la mamma nel momento in cui quest’ultima, subito dopo l’incidente, si è allontanata dall’auto per dirigersi nel bosco di Caronia, in provincia di Messina, dove poi è stata trovata morta. Nella mattinata di giovedì 13 agosto, invece, era emerso che la procura aveva acquisito un video, ottenuto da una telecamera di sorveglianza a Sant’Agata di Militello, in cui si vedrebbe il piccolo in auto insieme alla mamma. “Abbiamo dati nuovi che ci consentono di dire che Gioele sulla macchina è salito” aveva dichiarato il procuratore di Patti aggiungendo anche “Ma regge anche l’ipotesi che il bambino possa essere sceso a Venetico, forse è stato abbandonato lì”. Ipotesi che cadrebbe nel momento in cui venisse confermata la telefonata al numero di emergenza e che a questo punto potrebbe rappresentare una vera e propria svolta nelle indagini.

Leggi anche: 1. “Mia figlia depressa per paura del Covid. Forse è scappata per proteggere Gioele”: parla il padre di Viviana Parisi 2. “Viviana Parisi era in cura, prendeva psicofarmaci”: l’avvocato del marito non esclude l’omicidio-suicidio 3. Morte Viviana Parisi, l’autopsia non scioglie i dubbi: “Non è esclusa nessuna ipotesi”

4. L’incidente, lo strano percorso a zig zag: i nodi da sciogliere sulla morte di Viviana Parisi per ritrovare Gioele / 5. Messina, mamma e figlio scomparsi: ritrovato il corpo di Viviana Parisi, ora si cerca Gioele. Tutti i punti oscuri della vicenda / 6. Svolta nelle indagini su Viviana Parisi, spunta un video: “Gioele si trovava con la madre”

