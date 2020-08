Morte Viviana Parisi, l’autopsia non scioglie i dubbi: “Non è esclusa nessuna ipotesi”

Morte Viviana Parisi, il medico legale che ha effettuato l’autopsia: “Non è esclusa nessuna ipotesi”

“In questo momento non possiamo escludere nessuna delle ipotesi, abbiamo dei dati emersi dall’autopsia che vanno studiati, attenzionati nell’insieme”: lo dichiara il medico legale Elvira Ventura Spagnolo, che ha eseguito l’esame autoptico, durato più di tre ore, sul corpo di Viviana Parisi (qui il suo profilo), la donna inizialmente scomparsa insieme al figlio nei pressi di Caronia e la cui morte è avvolta nel mistero. “È tutto rilevante – ha aggiunto la dottoressa – non possiamo escludere nessuna delle ipotesi in relazione alla lesività riscontrata che può essere compatibile con una serie di aspetti che lo studio che faremo ci consentiranno di poterlo dire con maggiore precisione. Abbiamo chiesto 90 giorni per depositare una consulenza”.

Sulle stessa lunghezza d’onda anche il professore Stefano Vanin, entomologo nominato dalla procura, che ha dichiarato: “Ci sono tanti insetti, adesso occorre fare lavoro di laboratorio, identificare la specie, il confronto con i dati termici e quindi si arriverà ad una stima del tempo del decesso. Non posso dare adesso una stima, devo raccogliere i dati termici e poi chiuderò il cerchio”. Anche per l’avvocato Pietro Venuti della famiglia al momento non vi sono certezze: “I consulenti non si sbilanciano sulle cause della morte perché il corpo è in cattivo stato di conservazione, l’esame esterno non li ha aiutato. Loro non fanno ipotesi, potrebbe essere anche una caduta”.

