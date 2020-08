“Gioele si trovava insieme a Viviana Parisi”: spunta un nuovo video

Svolta nelle indagini sul giallo di Caronia: secondo il procuratore di Patti che indaga sulla morte di Viviana Parisi e sulla scomparsa del figlio Gioele, Angelo Vittorio Cavallo, il piccolo si trovata con la mamma nel giorno in cui entrambi hanno fatto perdere le proprie tracce sull’autostrada Messina-Palermo all’altezza di Caronia. La dj 43enne originaria di Torino è stata trovata senza vita sabato 8 agosto nel bosco a circa 500 metri dal luogo da cui era scomparsa cinque giorni prima. E adesso un nuovo video ottenuto da una telecamera di sorveglianza a Sant’Agata di Militello mostrerebbe che in auto, insieme alla donna, si trovava anche il bambino di quattro anni.

Non è tuttavia ancora possibile accertare se Gioele si sia imbattuto insieme alla madre nel bosco adiacente al guard rail dopo il tamponamento di un furgone che ha fatto fermare la donna, o se invece è stato abbandonato in precedenza, perché la sosta a Sant’Agata è avvenuta prima che Viviana si rimettesse in macchina e provocasse l’incidente poco dopo. “Abbiamo dati nuovi che ci consentono di dire che Gioele sulla macchina è salito”, ha dichiarato il procuratore ai giornalisti all’ingresso della procura di Patti. “Ma regge anche l’ipotesi che il bambino possa essere sceso a Venetico, forse è stato abbandonato lì”.

L’unica certezza per ora è la sosta a Sant’Agata alle 10,30, un’ora dopo essere partita dalla sua casa a Venetico. Alle 10,52 Parisi si rimette nella sua Opel Grigia da Sant’Agata e alle 11,05 avviene l’incidente con il furgone nella galleria Pizzo Turda, all’altezza di Caronia. Alle 11,07 scompare. Adesso è necessario riuscire a studiare le immagini delle telecamere sequestrate a Venetico, a Milazzo, a Rometta, a Caronia e a Santo Stefano per ricostruire la vicenda. “Più passa il tempo più le telecamere si perdono. È una corsa contro il tempo”, affermano gli inquirenti.

