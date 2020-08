Messina, madre e figlio scomparsi: trovato cadavere nei boschi di Caronia

Il cadavere di una donna è stato trovato nei boschi di Caronia, in provincia di Messina, la stessa zona in cui madre e figlio sono scomparsi dopo un incidente stradale. Il corpo rinvenuto è irriconoscibile e al momento non è possibile fare un collegamento con la scomparsa di Viviana Parisi (qui il suo profilo), 43 anni, e del suo bambino di appena 4 anni. Il cadavere è stato rinvenuto in una boscaglia dai cani dei vigili del fuoco. La vicenda della scomparsa della donna risale allo scorso lunedì 3 agosto quando Viviana Parisi, dopo essere stata coinvolta in un incidente sull’autostrada A20 Messina-Palermo, all’altezza di Caronia, è scesa dall’automobile sulla quale viaggiava e si è allontanata a piedi nelle campagne circostanti, facendo perdere le sue tracce e quelle del figlio Gioele di 4 anni.

A lanciare l’allarme è stato il marito che quando non ha visto rientrare moglie e figlio nella loro abitazione di Venetico (Messina) ha chiamato la polizia. Nell’auto della donna sono stati ritrovati telefonino e borsa. Da giorni squadre di vigili del fuoco, Protezione Civile, polizia e carabinieri sono impegnati nelle ricerche con l’aiuto di cani molecolari e biologici e con il sorvolo di droni ed elicotteri. Negli ultimi giorni, inoltre, si sono moltiplicati gli appelli dei familiari per chiedere alla donna di tornare a casa.

