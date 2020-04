Riaprire la Lombardia? Il dibattito video Sallusti, Gambino e Salamida

Il direttore di TPI.it Giulio Gambino commenta l’ipotesi di “riaprire” la Lombardia, duramente colpita dall’emergenza Coronavirus, con il direttore del Giornale Alessandro Sallusti, Fabio Salamida e Flavio Alivernini nell’ambito di RASSEGNA(TI) IN CASA, la rassegna quotidiana di notizie promossa dall’associazione Insieme in rete. Qui un estratto della rassegna con gli interventi di Sallusti, Gambino e Salamida sul tema delle possibili riaperture in Lombardia, gli errori di Attilio Fontana e le inchieste di TPI sull’argomento.

L’inchiesta di TPI sulla mancata chiusura della Val Seriana per punti:

