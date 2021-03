Covid, le ultime notizie di oggi 26 marzo 2021 in Italia e nel mondo

COVID ULTIME NOTIZIE OGGI – In Italia e nel resto d’Europa continuano le restrizioni per arginare la diffusione del Covid-19. Intanto va avanti la campagna di vaccinazione: in Italia finora sono state somministrate 8,6 milioni di dosi a fronte di 9,9 milioni consegnate [2,7 milioni di persone hanno ricevuto entrambe le dosi raccomandate – qui i dati in tempo reale]. Di seguito tutte le ultime notizie di oggi, venerdì 26 marzo, sul Covid-19 in Italia e nel mondo, aggiornate in tempo reale.

 

COVID, ULTIME NOTIZIE: LA DIRETTA

Ore 07.00 – Vaccini, vertice Ue: “La ripartizione avviene in base alla popolazione” – I capi di Stato e di Governo Ue, riuniti oggi in videoconferenza, hanno confermato che “la chiave della ripartizione delle dosi è in base alla popolazione”. E’ quanto si legge nel documento conclusivo del vertice Ue.

Ore 06.30 – Negli Usa superati i 30 milioni di contagiati – Gli Stati Uniti hanno superato la soglia dei trenta milioni di casi dall’inizio della pandemia. Lo riporta la Johns Hopkins University secondo cui i contagi registrati finora sono stati 30.072.022, i morti 546.352. Lo Stato con più persone contagiate è la California con 3.650.469 casi. I deceduti sono 58.049, il numero più alto in Usa. Il secondo Stato per contagi è, al momento, il Texas, con 2.769.241. Il secondo per morti risulta, invece, New York con 49.790.

COVID, COSA È SUCCESSO IERI

Draghi: “Cittadini europei ingannati dalle case farmaceutiche” – Il premier italiano Mario Draghi interviene in videoconferenza al Consiglio europeo puntando il dito forte contro Big Pharma: “I cittadini europei hanno la sensazione di essere stati ingannati da alcune case farmaceutiche, penso soprattutto ad AstraZeneca”, attacca. Durante il Consiglio europeo Draghi ha ripercorso anche la vicenda delle 29 milioni di dosi di vaccino AstraZeneca ritrovate nello stabilimento di Anagni, in Lazio, e ha chiesto alla presidente della Commissione, Ursula von der Leyen, se ritenga giusto che le fiale prodotte negli stabilimenti della casa farmaceutica in Belgio e Olanda restino destinate all’Unione europea, in tutto o in parte. Al premier italiano la leader dell’esecutivo comunitario ha rassicurato che le dosi prodotte in Ue saranno destinate alla Ue. Leggi l’articolo integrale.

Il bollettino del 25 marzo: 23.696 casi e 460 morti – In Italia ieri, giovedì 25 marzo 2021, si sono registrati 33.696 nuovi casi di Covid-19 e 460 morti con il virus. È quanto emerge dal consueto bollettino quotidiano sulla pandemia diffuso da Ministero della Salute e Protezione Civile. I dati si basano su 349.472 tamponi effettuati. Il tasso di positività è al 6,8%, a fronte del 5,8% del 24 marzo. Ieri ci sono stati 260 nuovi ingressi in terapia intensiva, mentre tra il saldo tra ingressi e uscite è di +32. Sono 3.620 i pazienti ricoverati in rianimazione. Il bollettino completo.

Vaccini, le Regioni chiedono incontro urgente a Draghi – “Le Regioni chiedono un confronto urgente con il Governo sull’andamento della campagna vaccinale”. Lo ha dichiarato il presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, Stefano Bonaccini. “Condividiamo e sosteniamo l’esigenza di velocizzare al massimo la campagna vaccinale, a cominciare da una maggiore e certa disponibilità delle dosi. Un cambiamento di passo si deve realizzare, ma devono farlo insieme Governo e Regioni. Per questo chiediamo un incontro urgente con l’esecutivo, pronti ad un confronto a 360 gradi su ogni esigenza per individuare tutti i percorsi possibili per garantire al meglio il rispetto dei tempi ed il raggiungimento degli obiettivi prefissati”.

Vaccini Lombardia, Aria: con questa complessità errore zero impossibile – “Con questa grande complessità l’errore zero è impossibile. Qualche errore su 1,3 milioni di eventi possono capitare. Non dico che si potevano evitare, ma dobbiamo tener conto del livello di complessità della prima campagna vaccinale della storia di queste dimensioni”. Lo ha detto il direttore generale e amministratore unico di Aria Spa, Lorenzo Gubian, nel corso di un’audizione alla Commissione Bilancio del Consiglio Regionale della Lombardia, sui sistemi informativi per la campagna vaccinale anti Covid-19. Leggi l’articolo integrale.

