Vaccini Lombardia, il direttore generale di Aria: “Gli errori possono capitare”

“Con questa grande complessità l’errore zero è impossibile. Qualche errore su 1,3 milioni di eventi possono capitare. Non dico che si potevano evitare, ma dobbiamo tener conto del livello di complessità della prima campagna vaccinale della storia di queste dimensioni”. Lo ha detto il direttore generale e amministratore unico di Aria Spa, Lorenzo Gubian, nel corso di un’audizione alla Commissione Bilancio del Consiglio Regionale della Lombardia, sui sistemi informativi per la campagna vaccinale anti Covid-19. “Volevamo evitare un click Day e abbiamo optato per una procedura a inviti. Non era noto il numero dei centri vaccinali attivi e quindi raccogliere e configurare le agende di un sistema così complesso ha portato anche ad errori materiali.

Il cda di Aria, la società sotto accusa per i disagi che si sono verificati in Lombardia nella campagna vaccinale, si è dimesso in blocco come richiesto lunedì dal presidente della Regione, Attilio Fontana. Lorenzo Gubian sarà da oggi amministratore unico e dg di Aria “fino all’approvazione del bilancio”. Lo ha spiegato lui stesso, in Commissione al Pirellone e a chi gli chiedeva se potesse conservare i due ruoli, “mi risulta che le due posizioni siano compatibili”, dice. “Conservo i due ruoli, e poi non è una decisione che spetta a me”. Gubian, accettando l’incarico, ha contestualmente rinunciato al compenso stabilito quale Amministratore.

Leggi anche: Un consigliere di Aria Spa rivela a TPI: “Fontana manda via noi ma promuove il direttore generale. Così serve a poco”; È ora di commissariare la Sanità lombarda: lettera al ministro Speranza / 3. Le Regioni in ritardo sui vaccini sono tutte guidate dalla Lega

Potrebbero interessarti Acqua Amara. Arsenico, connivenze, bollette d'oro: l'emergenza idrica di Viterbo Covid, nuovo decreto dopo Pasqua: le anticipazioni Vaccini AstraZeneca trovati ad Anagni: "Sono per i Paesi poveri". Ma l'Ue non si fida