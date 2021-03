Covid Italia, bollettino oggi 25 marzo 2021: morti, contagi, guariti

Ultime 24 ore

Nuovi casi: 23.696

Decessi: 460

Tamponi effettuati: 349.472

Terapie intensive: +32

I numeri della pandemia Attualmente positivi: 562.856

Casi totali: 3.464.543

Decessi: 106.799

Guariti: 2.794.888

In Italia oggi, giovedì 25 marzo 2021, si registrano 23.696 nuovi casi di Covid-19 e 460 morti con il virus. È quanto emerge dal consueto bollettino quotidiano sulla pandemia diffuso da Ministero della Salute e Protezione Civile. I dati si basano su 349.472 tamponi effettuati. Il tasso di positività è al 6,8%, a fronte del 5,8% di ieri.

Nelle ultime 24 ore ci sono stati 260 nuovi ingressi in terapia intensiva, mentre tra il saldo tra ingressi e uscite è di +32. Sono 3.620 i pazienti ricoverati in rianimazione.

Le persone attualmente ricoverate con sintomi sono 28.424 (+14 rispetto a ieri), mentre 530.812 sono in isolamento domiciliare.

I casi totali di Covid-19 registrati in Italia dall’inizio della pandemia sono 3.464.543, a fronte di 2.794.888 guariti e 106.799 decessi complessivi.

Nelle ultime 24 ore ci sono stati 30.185 decessi in Lombardia, 11.627 in Emilia-Romagna, 10.467 in Veneto e 10.093 in Piemonte.

