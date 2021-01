Covid, le ultime notizie di oggi (15 gennaio 2021) in Italia e nel mondo

COVID ULTIME NOTIZIE OGGI – L’Italia supera la soglia delle 80mila vittime per la pandemia di Covid 19. E anche nel mondo la diffusione dei contagi da Coronavirus non accenna a placarsi. Prosegue la campagna di vaccinazione, ormai entrata nel vivo nel nostro Paese. Di seguito tutte le ultime notizie sul Covid 19 in Italia e nel mondo di oggi, venerdì 15 gennaio 2021, aggiornate in tempo reale:

 

LA DIRETTA – COVID ULTIME NOTIZIE

Ore 7,00 – Arcuri accelera sui vaccini agli over 80 – Dopo la lunga riunione di ieri tra governo, commissario Arcuri e Regioni sono apparse chiare a tutti due notizie, una buona e una cattiva. La buona è che stiamo entrando nella fase 2 della campagna vaccinale: «Dopo medici e Rsa, si va tra la gente». Si comincerà a partire dal 25 gennaio, data dell’ultima consegna già calendarizzata dei vaccini, grazie anche alle dosi di Moderna. La cattiva notizia è che rischiamo di non essere pronti per la fase 2. Il commissario ha assicurato che ci sarà nuovo personale per le iniezioni ma non è stato ancora deciso chi verrà vaccinato.

Covid in Italia e nel mondo: cosa è successo ieri

Variante inglese riscontrata a Bergamo – La cosiddetta “variante inglese” del Covid-19 è stata rilevata per la prima volta nella provincia di Bergamo. Un cittadino bergamasco, di rientro dal Regno Unito, è infatti risultato positivo al tampone effettuato in un drive-through. A renderlo noto è l’Asst Bergamo Ovest.

Tar Sicilia: “Dad legittima ma se temporanea” – La Dad è legittima purché sia a carattere temporaneo, ed è altrettanto indispensabile l’obbligatorietà dell’apertura delle scuole. Con due decreti e senza entrare nel merito, il presidente della prima sezione del Tar Sicilia, Calogero Ferlisi, si è espresso così sul ricorso contro il decreto del presidente della Regione Musumeci sulla chiusura delle scuole, che prevedendo la didattica a distanza sino a domani per le scuole medie inferiori e sino al 31 gennaio per le scuole superiori.

Sicilia, Musumeci chiede al governo zona rossa per 14 giorni. Il governatore della Sicilia Nello Musumeci ha chiesto ufficialmente al governo nazionale che la Sicilia vada in zona rossa per due settimane a causa crescente numero dei nuovi contagiati di Covid-19. Al momento la Sicilia, secondo i criteri nazionali, dovrebbe rientrare nella zona arancione l’aumento dei casi nel periodo post-vacanze di Natale e Capodanno, preoccupa il governo regionale e molti sindaci.

Francia: coprifuoco alle 18 in tutto il Paese – Per contrastare l’epidemia di Covid “abbiamo deciso di estendere il coprifuoco alle 18 all’insieme del territorio nazionale”. Lo ha annunciato il primo ministro francese, Jean Castex, nel corso di una conferenza stampa. Castex ha precisato che questa misura entrerà in vigore sabato prossimo e resterà per 15 giorni.

Governatori Lega: “Governo si preoccupi di vaccini, scuole e ristori” – “Al di là delle dosi e della disputa sui vaccini, al governo chiediamo di mantenere la promessa di fare in modo che i territori abbiano sufficienti medici e personale per somministrare i vaccini anti Covid. Esprimiamo preoccupazione per la leggerenza con cui l’esecutivo sta affrontando la riapertura delle scuole superiori relegandola a una mera questione politica invece che un fatto che interessa milioni di genitori e di ragazzi. Dopo la recente pronuncia del TAR, il governo ribadisca di lasciare al territorio le valutazioni sull’opportunità di riaprire in presenza le scuole in sicurezza. Dispiace invece che sull’altare di una lotta di potere a pagarne il prezzo siano i più deboli, ovvero tutte quelle attività che non hanno ancora avuto riconosciuti i giusti ristori a seguito delle chiusure a causa della pandemia” Così i governatori della Lega in una nota.

Il bollettino – Le persone attualmente positive al Covid sono 561.380 (-3.394). Il bilancio delle vittime ammonta a 80.848 (+522) decessi. I guariti invece sono 1.694.051 (+20.115), per un totale di 2.336.279 (+17.246) casi: questi i dati completi resi noti oggi nel bilancio sull’epidemia di Covid in Italia. Degli attualmente positivi, 23.110 (-415) sono ricoverati in ospedale, 2.557 (-22) necessitano di terapia intensiva, mentre 535.713 si trovano in isolamento domiciliare.

Aumentano ancora i nuovi casi di Covid in Italia registrati nell’ultimo giorno (17.246 contro i 15.774 di ieri) nonostante circa 15mila tamponi in meno effettuati (160.585 contro i 175.429). Leggermente più alto il numero dei morti (522 contro i 507 di ieri), mentre si registra una drastica riduzione dei ricoveri ordinari (-415) e anche delle terapie intensive (-22). Per quanto riguarda le Regioni, quella che registra il maggior incremento dei casi è la Lombardia con 2.587 nuovi contagi, seguita dal Veneto con 2.076, dalla Sicilia con 1.867 e dal Lazio con 1.816 nuovi casi. Il bollettino.

Leclerc positivo al Covid – Il pilota di Formula 1 della scuderia Ferrari, Charles Leclerc, è risultato positivo al Covid. Lo ha comunicato lui stesso sul suo profilo Twitter. “Sto bene, ho pochi sintomi e sono in isolamento nella mia casa di Monaco” ha scritto il monegasco.

Consulta sospende legge Valle d’Aosta – La Corte costituzionale ha sospeso la legge della Valle d’Aosta del 9 dicembre scorso, che consentiva misure di contenimento della diffusione del contagio da Covid-19 di minor rigore a quelle nazionali. La Corte, dunque, ha accolto l’istanza proposta, in via cautelare, dal presidente del Consiglio dei ministri nell’ambito del ricorso contro la legge regionale.

Lombardia, rianimazioni a Regione: “Tenersi pronti ad attivare 500 letti in 48 ore” – In una lettera inviata alla Regione, il coordinamento dei reparti di terapia intensiva di tutti gli ospedali della Lombardia chiede di non occupare letti di rianimazione per altre attività sanitarie diverse dalla cura dei pazienti Covid-positivi e di essere pronti a “riattivare” nel giro di 48 ore 500 posti. Lo riporta quest’oggi il Corriere. Gli specialisti, come afferma il quotidiano, temono infatti l’arrivo a breve della terza ondata e che questa possa portare un aumento improvviso e repentino dei malati. Leggi l’articolo completo.

Guardia di finanza al ministero della Salute e all’Istituto superiore di sanità – La guardia di finanza sta eseguendo una serie di acquisizioni negli uffici del ministero della Salute, all’Eur e sul Lungotevere, e all’Istituto superiore di sanità. Le acquisizioni di documenti e atti relativi al piano pandemico rientrano nell’ambito dell’inchiesta della procura di Bergamo sulla mancata attivazione della zona rossa quando è esplosa la pandemia di Coronavirus (qui i dettagli).

Nuovo Dpcm in arrivo – Spostamenti vietati tra le regioni, visite agli amici soltanto in due e una volta al giorno, misure restrittive per le regioni con rischio “alto”: il governo approva il nuovo decreto per contrastare i contagi da Covid- 19. Il consiglio dei ministri convocato mercoledì sera alle 21,30 in piena crisi politica ha dato il via libera al provvedimento che limita i movimenti dei cittadini anche in fascia gialla e fa entrare direttamente in fascia arancione le regioni che hanno un livello “alto” di rischio. Le nuove norme saranno in vigore dal 16 gennaio fino al 5 marzo 2021. Il governo decide dunque la stretta perché – come chiarito da Speranza in Parlamento – “dovremo continuare a convivere con la circolazione del virus fino a quando le vaccinazioni non avranno un forte effetto epidemiologico. Non dobbiamo farci nessuna illusione” (qui la notizia completa).

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SUL COVID IN ITALIA E NEL MONDO

COVID: TUTTI I NUMERI

