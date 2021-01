Ultime 24 ore

Secondo il bollettino di oggi, giovedì 14 gennaio, sul Coronavirus in Italia pubblicato dal Ministero della Salute e dalla Protezione Civile, sono 17.246 i nuovi casi, contro i 15.774 di ieri, e 522 i morti (ieri erano stati 507), a fronte di 160.585 tamponi effettuati (ieri erano stati 175.429). Il rapporto positivi/tamponi torna a salire al 10,7% (ieri era sceso all’8,9 per cento).

Le persone attualmente positive al Covid sono 561.380 (-3.394). Il bilancio delle vittime ammonta a 80.848 (+522) decessi. I guariti invece sono 1.694.051 (+20.115), per un totale di 2.336.279 (+17.246) casi: questi i dati completi resi noti oggi nel bilancio sull’epidemia di Covid in Italia. Degli attualmente positivi, 23.110 (-415) sono ricoverati in ospedale, 2.557 (-22) necessitano di terapia intensiva, mentre 535.713 si trovano in isolamento domiciliare.

Aumentano ancora i nuovi casi di Covid in Italia registrati nell’ultimo giorno (17.246 contro i 15.774 di ieri) nonostante circa 15mila tamponi in meno effettuati (160.585 contro i 175.429). Leggermente più alto il numero dei morti (522 contro i 507 di ieri), mentre si registra una drastica riduzione dei ricoveri ordinari (-415) e anche delle terapie intensive (-22).

Per quanto riguarda le Regioni, quella che registra il maggior incremento dei casi è la Lombardia con 2.587 nuovi contagi, seguita dal Veneto con 2.076, dalla Sicilia con 1.867 e dal Lazio con 1.816 nuovi casi.

