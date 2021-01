Covid, le ultime notizie di oggi (14 gennaio 2021) in Italia e nel mondo

Ore 7,00 – Nuovo Dpcm in arrivo – Spostamenti vietati tra le regioni, visite agli amici soltanto in due e una volta al giorno, misure restrittive per le regioni con rischio “alto”: il governo approva il nuovo decreto per contrastare i contagi da Covid- 19. Il consiglio dei ministri convocato mercoledì sera alle 21,30 in piena crisi politica ha dato il via libera al provvedimento che limita i movimenti dei cittadini anche in fascia gialla e fa entrare direttamente in fascia arancione le regioni che hanno un livello “alto” di rischio. Le nuove norme saranno in vigore dal 16 gennaio fino al 5 marzo 2021. Il governo decide dunque la stretta perché – come chiarito da Speranza in Parlamento – “dovremo continuare a convivere con la circolazione del virus fino a quando le vaccinazioni non avranno un forte effetto epidemiologico. Non dobbiamo farci nessuna illusione”.

Ceo Pfizer: “Immunità alta anche a 6-7 mesi da dose” – “Quanto alla durata del vaccino” sviluppato da Pfizer e BioNTech “quello che sappiamo è che per ora le persone vaccinate da 6-7 mesi mantengono alto il livello di protezione”. Lo ha detto Alberto Bourla, ceo di Pfizer, durante l’evento del Partito popolare europeo.

Superate le 800mila vaccinazioni in Italia – Sono state superate le 800mila vaccinazioni in Italia: è il dato contenuto nel report aggiornato del governo, secondo cui degli 800.730 vaccinati in Italia, 497.608 sono donne e 303.122 uomini.

Vaticano: cominciata campagna vaccinazioni. Il Papa si è vaccinato – “Secondo quanto già comunicato dalla Direzione Sanità e Igiene, questa mattina ha avuto inizio la campagna di vaccinazione contro il Covid-19 nell’atrio dell’aula Paolo VI”. Lo ha dichiarato il direttore della Santa Sede, Matteo Bruni, rispondendo alle domande dei giornalisti. Secondo la stampa argentina, Papa Francesco si sarebbe vaccinato contro il Covid-19. La notizia non è stata confermata dalla Santa Sede, che si è limitata solamente a confermare l’inizio della campagna vaccinale nell’atrio dell’aula Paolo VI. Leggi la notizia completa.

Ore 13,30 – Cina: “Esperti Oms visitino anche altri Paesi” – La Cina promette di collaborare con gli esperti dell’Oms che saranno a Wuhan per indagare sulle origini del Covid, ma chiede agli scienziati dell’Organizzazione Mondiale della Sanità di visitare anche altri Paesi per condurre le loro ricerche. È la richiesta dei funzionari della Sanità cinesi, citati dal tabloid Global Times, affiliato al Quotidiano del Popolo, organo di stampa del Partito comunista cinese.

Bruxelles proroga coprifuoco fino al primo marzo – Visto il preoccupante aumento dei contagi registrato negli ultimi giorni, l’applicazione delle misure anti-Covid già in vigore a Bruxelles è stata prorogata fino al primo marzo. Le norme prevedono, tra le altre cose, il coprifuoco dalle 22 alle 6 del mattino, la chiusura di tutti gli esercizi commerciali alle 20, l’obbligo di mascherina e il divieto di consumare bevande alcoliche nei luoghi pubblici.

Sputnik: il 19 gennaio si conclude la prima fase della revisione scientifica nella Ue – Si concluderà il 19 gennaio la “prima fase” di revisione scientifica necessaria per ottenere l’autorizzazione all’uso del vaccino russo Sputnik V nell’Unione Europea. Lo ha dichiarato l’amministratore delegato del Fondo russo per gli investimenti diretti (RDIF) Kirill Dmitriev, citato dall’agenzia di stampa russa TASS.

Positivo l’arcivescovo di Napoli – Il cardinale Crescenzio Sepe, arcivescovo di Napoli, è risultato positivo al Covid. Per questo motivo, fa sapere la Curia, sta osservando un periodo di isolamento come prescritto.

Speranza presenta le nuove misure anti-Covid alla Camera – Proroga dello stato di emergenza al 30 aprile, conferma del modello a zone con l’aggiunta di una nuova area “bianca”, divieto di spostamento tra Regioni anche in zona gialla e riapertura dei musei: sono alcune delle misure anti-Covid decise dal governo, che il ministro della Salute, Roberto Speranza, ha presentato alla Camera. Leggi l’articolo completo.

Test negativo obbligatorio per chi arriva negli Usa – Tutti i viaggiatori che arrivano negli Stati Uniti dovranno dimostrare di essere negativi al Covid-19 con un test fatto entro tre giorni dalla partenza. Lo hanno reso noto i Cdc (Centers for Disease Control and Prevention). “I test non eliminano rischi… ma possono rendere i viaggi più sicuri”, commenta il direttore dei Cdc Robert Redfield. La misura entrerà in vigore il prossimo 26 gennaio. Il test negativo dovrà essere controllato dalle compagnie aeree prima dell’imbarco.

