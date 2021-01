Covid, rianimazioni a Regione Lombardia: “Pronti ad attivare 500 posti letto”

È allarme in Lombardia per la terza ondata di Covid: in una lettera inviata alla Regione, infatti, il coordinamento delle rianimazioni lombarde chiede di tenersi pronti a “riattivare” 500 posti letto in 48 ore.

Lo riporta il Corriere della Sera, secondo cui il coordinamento dei reparti di terapia intensiva di tutti gli ospedali della Lombardia ha chiesto di non occupare letti di rianimazione per altre attività sanitarie diverse dalla cura dei pazienti positivi al Covid.

“Durante la seconda ondata, il 22 novembre – si legge – è stato raggiunto il picco di quasi mille ricoveri in terapia intensiva. Oggi i posti occupati sono circa la metà, ma il dato si è fermato da tempo senza più scendere, mentre gli indicatori mostrano una ripresa dell’epidemia. Per gli specialisti, dunque, è ancora presto per riconvertire i letti di terapia intensiva”.

Intanto, dopo l’approvazione da parte del Cdm del nuovo decreto anti-Covid, che inasprisce i parametri con i quali si decidono le zone di rischio, la Lombardia, che attualmente si trova in zona arancione, potrebbe ritornare in zona rossa a partire da domenica 17 gennaio, così come anche paventato nei giorni scorsi dal governatore Attilio Fontana.

