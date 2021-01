“Vietato l’ingresso alle persone vaccinate di recente”: il cartello fuori da un negozio a Milano

“Vietato l’ingresso alle persone vaccinate di recente”: è la frase che campeggia su un cartello esposto all’esterno di un negozio di elettronica di Milano, nel pieno della campagna vaccinale. “La foto gira in rete da qualche giorno. Riguarda un punto vendita di Milano del nostro settore. Non scendiamo nel merito della questione vaccino perché non è di nostra competenza, sebbene abbiamo le nostre idee”, si legge sulla pagina Facebook “Bianco e Bruno”, che si occupa di elettronica e ha intercettato il cartello. “Esporre quel cartello fa correre rischi enormi quanto meno sotto il profilo dell’immagine. E probabilmente fa correre ben altri rischi. Siamo andati di persona e abbiamo verificato la presenza del cartello”, si legge ancora sulla pagina.

Ma la storia non finisce qui, perché sotto la scritta “no Vax” è stato appeso un foglio che riporta il volto del virologo Roberto Burioni e le opinioni di alcuni esperti sulla capacità del vaccino di fermare il Covid-19. Dichiarazioni non verificate a cui, però, qualcuno potrebbe abboccare. E infatti su Facebook sono apparsi commenti favorevoli al messaggio appeso fuori dal negozio di Milano, dei più singolari. “Leggete il bugiardino del vaccino, e non solo di questo, e vedrete che c’è scritto che le persone vaccinate devono stare in quarantena”, scrive qualcuno.

I due cartelli fuori dal negozio

