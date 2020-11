Coronavirus in Italia, le ultime notizie di oggi

CORONAVIRUS ITALIA ULTIME NOTIZIE – Continua a crescere il numero dei contagi di Coronavirus in Italia. Finora l’epidemia ha colpito 862.681 persone, provocando 40.638 morti. Qui le ultime notizie sul Covid-19 nel mondo. Di seguito tutte le ultime notizie sul Coronavirus in Italia di oggi, sabato 7 novembre 2020, aggiornate in tempo reale.

Ore 7,00 – Cdm approva il decreto ristori bis. Il Consiglio dei ministri ha approvato nella notte il decreto legge ristori bis. Il decreto vale circa 2,5 miliardi, secondo quanto riporta Agi. “Il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente Giuseppe Conte e del Ministro dell’economia e delle finanze Roberto Gualtieri, ha approvato un decreto-legge che introduce ulteriori misure urgenti per fronteggiare le conseguenze dell’epidemia da COVID-19”, si legge nel comunicato stampa. “Il testo interviene con un ulteriore stanziamento di risorse, destinato al ristoro delle attività economiche interessate, direttamente o indirettamente, dalle restrizioni disposte a tutela della salute, al sostegno dei lavoratori in esse impiegati, nonché con ulteriori misure connesse all’emergenza in corso”.

Ore 6,50 – Covid, morto Stefano D’Orazio, il batterista dei Pooh. E’ morto a 72 anni Stefano D’Orazio, il batterista dei Pooh. Era ricoverato a Roma da una settimana in terapia intensiva, dopo aver contratto il Covid-19 (qui la notizia completa).

Roberto Mancini positivo al Covid – L’allenatore della nazionale italiana, Roberto Mancini, è risultato positivo al Coronavirus. La notizia è stata confermata dalla Figc sul proprio sito specificando che “nell’ambito dei controlli periodici effettuati per i componenti degli staff tecnici delle Nazionali in vista dei prossimi impegni, Roberto Mancini è risultato positivo al Covid-19”. L’allenatore è “del tutto asintomatico e si è posto in isolamento fiduciario presso la propria abitazione a Roma”.

Il bollettino – È di 499.118 persone attualmente positive (+26.770), 40.638 morti (+446), 322.925 guariti (+10.586), per un totale di 862.681 casi (+37.809), il bilancio inerente all’epidemia di Coronavirus in Italia emerso dal consueto bollettino quotidiano diffuso dalla Protezione Civile e dal ministero della Sanità. Dei 499.118 attualmente positivi, 24.005 (+749) sono ricoverati in ospedale, 2.515 (+124) necessitano di terapia intensiva, mentre 472.598 (+25.897) si trovano in isolamento domiciliare. Anche oggi si registra un aumento dei casi: sono 37.809, infatti, i nuovi contagi registrati nell’ultimo giorno a fronte dei 34.505 registrati ieri. Aumenta anche il numero dei tamponi processati: 234.245, nuovo record assoluto, contro i 219.884 di ieri. Stabile, ma sempre alto, il numero dei decessi (oggi 446, ieri 445), mentre diminuisce il numero dei ricoveri ordinari: (+749 contro i +1.140 di ieri). Nuovo balzo, invece, per quanto riguarda il ricoveri nei reparti di terapia intensiva con un incremento di +124 rispetto a ieri, quando era stato registrato un incremento di +99. Per quanto riguarda le Regioni, quella che registra il maggior incremento dei casi è la Lombardia, che sfiora quasi i 10mila casi (9.934 per la precisione), seguita dal Piemonte con 4.878, dalla Campania con 4.508 e dal Veneto con 3.297. Sopra i 2mila casi Lazio e Toscana, rispettivamente con 2.699 e 2.592 nuovi contagi.

Gallera: “Curioso solo 3-4 Regioni zone rosse” – Sono preoccupato, stiamo assistendo ad una crescita molto forte del contagioo in tutto il Paese, se oggi chiudo la Lombardia e tra due settimane la riapro, poi chiudo l’Emilia-Romagna e il Veneto e poi li riapro, rischiamo di non uscire più. Avrei fatto misure più stringenti in maniera più diffusa. Lo avevano chiesto anche molti governatori”. Lo ha dichiarato l’assessore al Welfare, Giulio Gallera, alla trasmissione radiofonica Un giorno da pecora. “È curioso il fatto che siano stato considerate rosse solo 3-4 Regioni” ha poi aggiunto Gallera.

Fontana: “Milano è nella situazione di Bergamo a marzo” – “La situazione che a marzo era concentrata su Bergamo purtroppo ora è concentrata su Milano. La situazione è ancora grave, forse come quella di marzo, anche se bisogna chiederlo ai medici”. Lo ha affermato il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, a Radio anch’io su Rai.

Guerra: “Misure Dpcm le più appropriate in questa fase” – “Io credo che le procedure identificate e messe in azione siano quelle più rilevanti e appropriate in questo momento”. Lo ha detto Ranieri Guerra, direttore generale aggiunto Oms, a proposito delle nuove norme del Dpcm che prevede una divisione del Paese in zone rosse, arancioni e gialle. Guerra ha sottolineato la possibilità adesso, rispetto alla fase iniziale di marzo, “di proporre chiusure chirurgiche” locali invece di un lockdown nazionale. E’ “ovvio”, ha concluso, che la riuscita “si basa anche sulla disciplina della gente e sul rispetto di quelle norme basilari che sembrano così facili da seguire ma che evidentemente non lo sono”.

