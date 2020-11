Coronavirus Italia, bollettino Protezione civile oggi 7 novembre: morti, contagi, guariti

Il Ministero della Salute e la Protezione Civile hanno pubblicato il consueto bollettino sulla diffusione del Coronavirus in Italia aggiornato alla data di oggi, sabato 7 novembre 2020. Sono 39.811 i nuovi casi, con 425 morti.

È di 532.536 persone attualmente positive (+33.418), 41.063 morti (+425), 328.891 guariti (+5.966), per un totale di 902.490 casi (+39.811), il bilancio inerente all’epidemia di Coronavirus in Italia emerso dal consueto bollettino quotidiano diffuso dalla Protezione Civile e dal ministero della Sanità. Dei 532.536 attualmente positivi, 25.109 (+1104) sono ricoverati in ospedale, 2634 (+119) necessitano di terapia intensiva, mentre 504.793 (+32.195) si trovano in isolamento domiciliare.

Anche oggi si registra un aumento dei casi: sono 39.811 infatti, i nuovi contagi registrati nell’ultimo giorno a fronte dei 37.809 registrati ieri. In calo il numero dei tamponi processati: 231.673 (ieri 234.245). Il rapporto positivi/tamponi sale al 17,22% contro il 16,14% di 24 ore fa. Stabile, ma sempre alto, anche se in leggero calo, il numero dei decessi (oggi 425, ieri 446), mentre aumenta il numero dei ricoveri ordinari: (+1104 contro i +749 di ieri). Leggero calo anche per quanto riguarda il ricoveri nei reparti di terapia intensiva con un incremento di +119 rispetto a ieri, quando era stato registrato un incremento di +124. Per quanto riguarda le Regioni, quella che registra il maggior incremento dei casi è la Lombardia, che supera gli 11mila (11489 per la precisione), seguita dal Piemonte con 4437 nuovi casi, dalla Campania con 4309 e dal Veneto con 3815. Sopra i 2mila casi Emilia-Romagna, Lazio e Toscana, rispettivamente con 2009, 2618 e 2787 nuovi contagi.

Leggi anche: 1. Covid, attesa per il nuovo report dell’Iss. Almeno tre Regioni possono diventare arancioni in base ai nuovi dati / 2. Rezza: “Perché la Campania è in zona gialla? Ha Rt più basso di Lombardia o Calabria, forse per effetto delle ordinanze regionali” / 3. Calabria, pazienti in terapia intensiva passati da 14 a 2 la notte prima del Dpcm: “Dati manomessi”

4. “Necessaria attivazione livello 4”: la circolare del 2/11 che smentisce Fontana sui dati Covid in Lombardia / 5. “Fiumi di perdite di sangue, ma il tumore viene operato in ritardo perché l’ospedale è intasato dai pazienti Covid” / 6. Zone rosse, Conte risponde a Fontana: “Non stiamo dando schiaffi a nessuno”

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SUL CORONAVIRUS IN ITALIA E NEL MONDO

CORONAVIRUS ULTIME NOTIZIE: TUTTI I NUMERI

Potrebbero interessarti Vietati i mercatini di Natale, dai nonni solo per forza maggiore: le Faq sul nuovo Dpcm “La mia bambina malata di cuore rapita dallo stato e imbottita di psicofarmaci. Bibbiano non ha insegnato niente” L'intervista surreale del commissario Cotticelli: "Piano Covid dovevo farlo io? Non lo sapevo" | VIDEO