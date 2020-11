Coronavirus, ultime notizie dal mondo: tutte le news in tempo reale

CORONAVIRUS, ULTIME NOTIZIE DAL MONDO – Sono oltre 48 milioni i casi accertati di Coronavirus nel mondo, oltre 12 milioni in Europa, a fronte di più di un milione di morti. Qui le ultime notizie sul Covid-19 in Italia. Di seguito le notizie dal mondo sul Coronavirus di oggi, sabato 7 novembre 2020, aggiornate in tempo reale.

Ore 7,00 – Capo gabinetto Casa Bianca positivo al Covid – Il Coronavirus continua a colpire la Casa Bianca. Mark Meadows, il capo di gabinetto dell’amministrazione Trump, è positivo. la notizia è data da The Hill e altri media americani. Meadows è stato il collaboratore più vicino a Trump nei giorni del contagio e del ricovero del presidente. Sarebbe positivo al Covid anche un advisor della campagna di Trump. Meadows era presente, senza mascherina, la sera dell’Election Day al party nella East Room alla Casa Bianca, insieme ad altre centinaia di invitati. Sempre il 3 novembre, foto lo ritraggono senza mascherina alle spalle del presidente Donald Trump, durante una visita al quartier generale della campagna. Secondo una giornalista di Bloomberg, Jennifer Jacobs, oltre al capo di gabinetto, almeno altri quattro funzionari della Casa Bianca sono risultati positivi al Covid.

Ore 6,50 – India oltre 50 mila nuovi casi, record negativo a Delhi – In India nelle ultime 24 ore sono stati registrati altri 50.356 casi di coronavirus, con un aumento del 5,7% rispetto a ieri. Record negativo nella capitale New Delhi dove i nuovi positivi sono stati 7.178, mai così tanti.

CORONAVIRUS, ULTIME NOTIZIE DAL MONDO: COSA È SUCCESSO IERI

Oms: oltre 12 milioni di casi in Europa – In Europa i casi accertati di Covid sono arrivati a 12,1 milioni, mentre le vittime sono quasi 300mila. È l’ultimo aggiornamento dell’Oms, secondo cui nel mondo il numero dei contagi è pari ad almeno 48 milioni, mentre il numero totale di morti è pari a 1 milione e 221mila.

Germania, nuovo record contagi, sfondata quota 21.000 – Continua a crescere la curva dei nuovi contagi da covid-19 in Germania, superando la soglia delle 20.000 nuove infezioni in un giorno. Sono 21.506 i casi registrati a mezzanotte passata dal Robert Koch Institut di Berlino nella repubblica federale. Cresce la curva ma la corsa del virus rallenta: una settimana fa i nuovi contagi erano 18.681. Dall’inizio della pandemia i casi di coronavirus sono stati 619.089, le vittime sono 11.096. Secondo l’Rki, il fattore di contagio settimanale è intorno allo 0,93.

Coronavirus, ultime notizie: impennata in Usa, 123 mila casi e 1.226 morti in 24 ore – Gli Stati Uniti hanno raggiunto la cifra di 9.600.324 casi confermati di coronavirus e 234.876 decessi, secondo il conteggio della Johns Hopkins University. Alle 20:00 ora locale (01:00 GMT di venerdì) il bilancio è di 1.226 morti in più rispetto a giovedì e 123.085 nuove infezioni, battendo il record di casi per il secondo giorno consecutivo. Sebbene New York non sia più lo stato con il maggior numero di infezioni, continua ad essere il più colpito in termini di morti con 33.657. Nella sola New York City, 24.047 persone sono morte.

Il Brasile supera i 5,6 milioni di casi – Il Brasile, uno degli epicentri della pandemia di coronavirus, ha superato i 5,6 milioni di casi confermati di covid-19, secondo i dati diffusi dal Ministero della Salute. Il rapporto ufficiale indica che tra mercoledì e giovedì nel Paese sono stati registrati 22.294 nuovi casi e 630 decess. Dal primo contagio, il 26 febbraio, e dalla prima morte, il 12 marzo, entrambi a San Paolo, il Paese ha ora 5.612.319 casi confermati e un totale di 161.736 morti. Nonostante l’ormai più consistente riduzione della media giornaliera di decessi e infezioni, il Brasile rimane uno dei tre paesi più colpiti al mondo insieme a Stati Uniti e India.

