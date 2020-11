Covid, Zaia: “Chiederemo ai veterinari di fare i tamponi rapidi”

“Chiederemo ai veterinari di fare i tamponi rapidi anti-Covid”: lo ha dichiarato il governatore del Veneto Luca Zaia nel corso della conferenza stampa durante la quale ha presentato i numeri relativi all’epidemia di Coronavirus. “Ho dato disposizione di convocare i rappresentanti dei 2.450 veterinari in Veneto per fare i tamponi” ha affermato Zaia, aggiungendo: “L’uomo è un mammifero. Tutti i mammiferi hanno sette vertebre cervicali, allattano il neonato, e i veterinari sono esperti di questo. Non è nulla di trascendentale pensare di fare un percorso con i veterinari, se fossero disponibili per fare i tamponi”.

Leggi anche: 1. Conte ha firmato il nuovo Dpcm. Lockdown, chiusure, coprifuoco: ecco tutte le nuove misure / 2. Esclusivo TPI: “Sono positivo al Covid, ma Ats Milano non riesce a farmi il secondo tampone. E i privati mi rifiutano” / 3. Esclusivo. Covid, Rieti: radiografie ai pazienti nei parcheggi. L’ospedale: “Tutto a norma”. Ma un documento dimostra che non è così / 4. Covid, Cartabellotta (Fondazione Gimbe): “Situazione peggiore rispetto a marzo. Indice Rt sottostimato”

CORONAVIRUS ULTIME NOTIZIE: TUTTI I NUMERI

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SUL CORONAVIRUS IN ITALIA E NEL MONDO

Potrebbero interessarti Dpcm, addio al verde: arriva la “zona gialla” Approvata alla Camera la Legge contro l’omotransfobia Nuovo Dpcm, conferenza stampa Conte 4 novembre quando inizia | Orario