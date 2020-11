Covid, Conte: “Il commissario della Sanità calabrese Cotticelli va sostituito subito”

“Il commissario per la sanità in Calabria Saverio Cotticelli va sostituito con effetto immediato. Anche se il processo di nomina del nuovo commissario prevede un percorso molto articolato, voglio firmare il decreto già nelle prossime ore: i calabresi meritano subito un nuovo commissario pienamente capace di affrontare la complessa e impegnativa sfida della sanità”. Lo afferma in una nota il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte.

A fare scalpore è stata un’intervista al programma di Rai 3 Titolo V andata in onda ieri, 6 novembre, nel quale ha dimostrato di non sapere che il piano Covid era di sua competenza e altre gravi lacune.

