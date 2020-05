Coronavirus in Italia: le ultime notizie di oggi in tempo reale

CORONAVIRUS ITALIA ULTIME NOTIZIE – Per la prima volta dall’inizio dell’epidemia, in Italia ci sono più guariti da Covid-19 che attualmente positivi. È quanto emerge dagli ultimi dati forniti dalla Protezione Civile nel consueto bollettino, che parla di 91.528 persone attualmente positive, 93.245 guariti e 29.684 decessi per un totale di 214.457 casi accertati. Una notizia che fa ben sperare per il prosieguo della Fase 2, ma che al tempo stesso non deve far abbassare la guardia visto, comunque, il numero ancora elevato di persone contagiate. Qui le ultime notizie sul Covid-19 nel mondo. Di seguito, invece, le ultime notizie dall’Italia sul Coronavirus di oggi, giovedì 7 maggio 2020, aggiornate in tempo reale.

Ore 07,20 – Conte adesso accelera sulla riapertura di alcuni negozi – Continua il pressing delle Regioni sul governo per anticipare la riapertura di alcuni negozi, visto che sono molte le categorie produttive in crisi nera che necessitano di ripartire al più presto. Il premier, Giuseppe Conte, sembra però essersi convinto a rivedere in qualche caso le date stabilite dall’esecutivo per le riaperture. “Continuando con il senso di responsabilità sin qui dimostrato, in molti territori si potranno anticipare le riaperture già nei prossimi giorni di maggio. Dal governo non c’è alcuna volontà di protrarre questo lockdown residuo”, ha dichiarato Conte all’Agi. L’attenzione è rivolta soprattutto a bar, ristoranti, parrucchieri e centri estetici. Negozi che in alcune regioni potrebbero rialzare le saracinesche il 18 maggio e non il 1 giugno. Anche i teatri, in base all’indice di contagio R0 e alle nuove tabelle di sicurezza Inail attese per metà mese, potrebbero riaprire prima i battenti.

Ore 07,00 – Le Regioni a contagio zero spingono per riaprire prima bar e ristoranti – Ogni giorno, le varie Regioni guardano al bollettino della Protezione civile con la speranza di arrivare al più presto ai fatidici contagi zero. Qualcuna ci riesce per qualche giorno, poi torna a registrare qualche nuovo caso, ma è ormai evidente che l’Italia va a due velocità con il Coronavirus. Ci sono la Lombardia, il Veneto, il Piemonte, l’Emilia-Romagna e la Liguria che fanno fatica a uscire dall’emergenza, mentre le altre regioni (soprattutto al Sud) vanno molto meglio e continuano la loro attività di pressione sul ministro Boccia per una riapertura anticipata di negozi come parrucchieri, estetisti, bar e ristoranti. Il ministro però tiene ancora botta: “Tutti noi vogliamo arrivare alle differenziazioni territoriali. Dal 18 maggio molte attività potranno riaprire, ma lo si dovrà fare in sicurezza, e le Regioni che decideranno di farlo senza il rispetto delle linee guida Inail se ne assumeranno la responsabilità”.

CORONAVIRUS ITALIA – COSA È SUCCESSO IERI

Dybala guarito dal Coronavirus – Dopo 46 giorni, il calciatore della Juventus Paulo Dybala è guarito dal Coronavirus. L’attaccante argentino, infatti, è risultato negativo al quinto tampone (gli altri 4 erano sempre risultati positivi). A comunicarlo è stato lui stesso attraverso un post pubblicato sul suo profilo Instagram.

Il bollettino della Protezione Civile – È di 91.528 (-6.939) persone attualmente positive, 29.684 (+369) deceduti e 93.245 (+8.014) guariti per un totale di 214.457 (+1.444) casi, l’ultimo bilancio inerente all’epidemia di Coronavirus in Italia emerso dal consueto bollettino diffuso dalla Protezione Civile. Dei 91.528 attualmente positivi, 15.769 (-501) sono ricoverati in ospedale, 1.333 (-94) sono ricoverati nei reparti di terapia intensiva, mentre 74.426 (-6.344) sono in isolamento domiciliare. I numeri di oggi certificano che attualmente in Italia vi sono più guariti da Coronavirus che attualmente positivi. Si tratta, inoltre, di una giornata record anche per quanto riguarda il decremento degli attuali positivi (-6.939 rispetto ai -1.513 di ieri) e per il numero dei guariti che oggi registra la cifra record di 8.014 (ieri erano stati 2.352). Risale, purtroppo, il numero dei decessi: oggi, infatti, si registrano 369 morti a fronte dei 236 registrati ieri (l’altro ieri erano stati 195). Anche oggi si conferma, trend ormai consolidato da settimane, il decremento dei ricoveri in ospedale (-501 oggi, ieri erano stati -553) e in terapia intensiva (oggi -94, ieri -52) e anche quello delle persone che si trovavano in isolamento domiciliare (-6.344 oggi, ieri -908). Per quanto riguarda i tamponi, invece, oggi sono stati effettuati 64.263 test a fronte dei 55.263 realizzati ieri e dei 37.631 dell’altro ieri. Il bollettino della Protezione Civile.

Boccia: “Possibili riaperture prima del 1 giugno” – “Tra il 14 e il 15 maggio arriveranno le linee guida su estetisti e parrucchieri ed entro il 18 maggio pensiamo che potranno cominciare ad aprire. In base ai nostri dati e al nostro monitoraggio qualcosa può riaprire anche prima la data del primo giugno. Escludo che possano aprire prima del 18 maggio, ma dal 18 è probabile che alcuni esercizi possano riaprire”: è quanto dichiarato dal ministro degli Affari regionali e delle Autonomie Francesco Boccia.

Il ministro dello Sport Spadafora: “Non c’è ancora certezza sulla ripresa del campionato” – Il ministro dello Sport Vincenzo Spadafora è intervenuto alla Camera dei deputati e ha risposto ad alcune domande sulla tanto attesa ripresa del campionato di calcio: “Non c’è ancora una data, né certezza che possa riprendere il campionato”, ha detto il ministro rispondendo indirettamente alle tante società, che da poco sono tornate a far allenare individualmente i propri atleti e che aspettano novità sulla data di ripresa del torneo. “Non dimentichiamo – ha aggiunto Spadafora – che il nostro Paese era in lockdown fino a due giorni fa. Le prossime settimane saranno decisive per studiare l’andamento del contagio”.

Scarcerazioni, Bonafede pensa a intervento – Il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede pensa a un intervento per stoppare le scarcerazioni sempre più numerose a causa dell’emergenza Coronavirus e rimandare in carcere i boss ai quali finora sono stati permessi gli arresti domiciliari proprio per i rischi derivanti dall’epidemia di Covid-19. Leggi la notizia completa.

CORONAVIRUS ULTIME NOTIZIE: TUTTI I NUMERI

