Coronavirus, ultime notizie dal mondo: tutte le news in tempo reale

CORONAVIRUS ULTIME NOTIZIE – I morti per Coronavirus nel mondo hanno superato quota 250mila, secondo l’ultimo aggiornamento di John Hopkins University. Intanto uno studio cinese pubblicato su Science ha annunciato che un primo vaccino di tipo “tradizionale” funziona sugli animali. (Leggi la notizia). Qui le ultime notizie sul Covid-19 in Italia. Di seguito le ultime notizie dal mondo sul Coronavirus di oggi, giovedì 7 maggio 2020, aggiornate in tempo reale.

Ore 07,30 – Brasile, positivo il portavoce del presidente Bolsonaro – Il portavoce del presidente brasiliano, Jair Bolsonaro, è risultato positivo al Coronavirus. Lo ha reso noto il governo confermando l’ennesimo caso di contagio nell’entourage del presidente, che rifiuta di adottare le misure di distanziamento sociale. Il generale dell’esercito Otavio Rego Barros, 59 anni, uno dei principali volti pubblici dell’amministrazione, “è a casa seguendo tutti i protocolli raccomandati” dopo che è risultato positivo al test, ha dichiarato l’ufficio presidenziale in una nota. Da quando è scoppiata l’epidemia sono più di 20 gli alti funzionari di Bolsonaro contagiati, tra cui il capo delle comunicazioni, Fabio Wajngarten, e il ministro della Sicurezza nazionale, Augusto Heleno. Lo stesso Bolsonaro ha dichiarato di essere risultato negativo ma non ha mai reso pubblici i risultati dei suoi test. Ieri, in Brasile sono morte altre 615 persone, portando il totale a 8.536. Il numero dei contagi è arrivato a 125.218.

Ore 07,00 – Esperto Usa: “Vaccino non prima di un anno” – Sul vaccino contro il Covid-19 si avranno certezze dell’efficacia non prima dell’aprile o maggio del prossimo anno. E’ quanto sostiene Mark Mulligan, uno dei principali ricercatori al lavoro sui primi test clinici per il vaccino, intervistato dalla Cnn. Mulligan è il direttore del Centro Vaccini alla Langone Health della New York University e sta lavorando con Pfizer Inc. e BioNTech SE alla sperimentazione. “Stiamo facendo in pochi mesi ciò che solitamente viene fatto in anni”, ha affermato il ricercatore.

Ore 03,30 – Almeno 263.346 morti nel mondo – Nel mondo i morti per il Coronavirus superano quota 260.000. In base all’ultimo aggiornamento di Johns Hopkins University sono 263.346 su 3,75 milioni di contagi.

CORONAVIRUS ULTIME NOTIZIE: COSA È SUCCESSO IERI

Usa, Pompeo: “Su laboratorio Wuhan no certezze, ma prove” – Sull’origine del nuovo Coronavirus nel laboratorio di Wuhan in Cina “non ci sono certezze, ma prove significative”: lo ha ribadito il Segretario di Stato Usa Mike Pompeo, che accusa nuovamente Pechino di essere responsabile della diffusione del virus.

La città di Mosca ha superato i contagi di tutta la Cina – Con 5.858 nuovi casi nelle ultime 24 ore, la città di Mosca – capitale della Russia – ha superato il numero di contagi totali di tutta la Cina, con 83.968 pazienti risultati positivi al Coronavirus. In un giorno, inoltre, a Mosca è stato registrato il 7,3 per cento di contagi in più.

Spagna: Sanchez chiede proroga stato di emergenza – Il premier spagnolo Pedro Sanchez ha chiesto al Congresso l’approvazione della quarta proroga dello stato di emergenza, uno strumento che il governo considera imprescindibile per avviare la Fase 2 e battere l’epidemia di Coronavirus.

Le stime dell’Ue: nel 2020 impennata di deficit, debito e disoccupazione. Crollo del Pil – Il Pil della zona euro subirà una contrazione del 7,7% nel 2020, prima di tornare a crescere del 6,3% nel 2021, secondo le previsioni economiche di primavera pubblicate oggi dalla Commissione europea. L’Ue a 27, invece, dovrebbe registrare una contrazione del 7.4% quest’anno, prima di un rimbalzo del 6% il prossimo.

Germania vuole riaprire scuole e tutti i negozi a maggio – La Germania vuole autorizzare la riapertura di tutti i negozi e le scuole a partire da maggio: l’ipotesi è contenuta in un progetto di accordo che sarà discusso oggi tra il governo e i laender e che è filtrato sulla stampa.

Trump: “Alcuni moriranno ma gli Usa devono riaprire” – L’America deve ripartire dopo i lockdown per il coronavirus anche se ci saranno dei morti. Lo ha detto il presidente Donald Trump parlando in Arizona. Con le riaperture alcuni saranno duramente impattati “ma dobbiamo riaprire la nazione e dobbiamo farlo presto”, ha dichiarato il tycoon.

