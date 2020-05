Coronavirus Italia, bollettino Protezione civile oggi 7 maggio: morti, contagi, guariti

Dopo la decisione di sospendere definitivamente la consueta conferenza stampa delle 18, i dati inerenti all’emergenza Coronavirus in Italia sono stati diramati tramite un bollettino diffuso sul sito internet della Protezione Civile. Questi i numeri del bollettino di oggi, giovedì 7 maggio.

È di 89.624 (-1.904) persone attualmente positive, 29.958 (+274) decessi e 96.276 (+3.031) guariti, per un totale di 215.858 (+1.401) casi totali, l’odierno bilancio inerente all’emergenza Coronavirus in Italia, emerso dal consueto bollettino quotidiano diffuso dalla Protezione Civile. Dei 89.624 attuali positivi, 15.174 (-595) sono ricoverati in ospedale, 1.311 (-22) sono ricoverati nei reparti di terapia intensiva, mentre 73.139 (-1.287) si trovano in isolamento domiciliare.

Anche oggi continua il decremento degli attuali positivi che già dalla giornata di ieri sono inferiori rispetto a coloro che sono guariti. Oggi si registrano 1904 attualmente positivi in meno rispetto ieri, quando era stata registrata la cifra record di -6.939 rispetto alla giornata precedente, mentre i guariti aumentano di 3.031 unità (ieri erano stati 8.014 in più rispetto all’altro ieri). Anche oggi si registrano purtroppo 274 morti, in leggera diminuzione rispetto a ieri quando erano stati 369. Continua, trend ormai consolidato da settimane, anche il decremento dei ricoverati. Per quanto riguarda i ricoverati con sintomi oggi si registra un -595 (ieri il dato era di -501), mentre cala di 22 unità il numero dei ricoverati in terapia intensiva (ieri erano stati -94). Diminuiscono anche coloro che si trovano in isolamento domiciliare (oggi -1.287, ieri -6.344). Per quanto riguarda i tamponi, invece, oggi sono stati effettuati 70.359 test a fronte dei 64.263 realizzati ieri e dei 55.263 dell’altro ieri.

CORONAVIRUS ULTIME NOTIZIE: TUTTI I NUMERI

Leggi anche: 1. La nave-ospedale della Liguria affidata da Toti all’imprenditore amico: sconsigliata dagli esperti, costosa, inquina. Ed è semi-vuota / 2. Bar e ristoranti, Conte dice sì alla riapertura anticipata ma gli scienziati frenano: “La data è il primo giugno” / 3. In arrivo il test rapido sulla saliva

4. Già a ottobre i primi contagi di Coronavirus? Il sospetto sul caso dell’olimpionico Tagliariol / 5. Secondo i dati elaborati dall’Ordine degli Attuari, l’epidemia di Coronavirus in Italia potrebbe finire a luglio / 6. “Certificati falsi e problemi di export: la giungla dietro i test rapidi” : a TPI parla un biotecnologo che li ha importati e venduti in Italia

