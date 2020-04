Coronavirus in Italia: le ultime notizie di oggi in tempo reale

CORONAVIRUS ITALIA ULTIME NOTIZIE – Da quasi un mese ormai l’Italia convive con le misure anti-contagio imposte dall’emergenza Coronavirus. Negli ultimi giorni il trend dei contagi e dei morti è in calo. Secondo l’ultimo bollettino della Protezione Civile, il bilancio nel nostro paese è di 93.187 contagiati, 16.523 morti e 22.837 guariti per un totale di 132.547 casi registrati. Qui le ultime notizie sul Covid-19 nel mondo. Di seguito le ultime notizie di oggi sul Coronavirus in Italia, aggiornate in tempo reale.

Ore 08,36 – Lo Palco, in spiaggia a luglio? Con la mascherina – Sarà possibile andare in spiaggia a luglio? “Immagino per questa estate abbronzature un po’ particolari, perché l’effetto mascherina sull’abbronzatura ve lo potete immaginare… Del resto, se non saremo in grado di tenere la distanza di sicurezza di un metro, la mascherina da oggi in poi sarà un gesto di buona educazione. Sarà come negli anni ’20 quando si evitava di sputare per terra per evitare la tubercolosi”. Così Pier Luigi Lo Palco, epidemiologo dell’università di Pisa, ospite ad Agorà su Rai 3.

Ore 07.00 – Consiglio dei Ministri: via libera all’asunzione di 4.500 docenti – Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione Fabiana Dadone e del Ministro dell’economia e delle finanze Roberto Gualtieri, ha approvato l’autorizzazione al Ministero dell’istruzione ad assumere, a tempo indeterminato, sui posti effettivamente vacanti e disponibili, 4.500 unità di personale docente, con decorrenza giuridica dal primo settembre 2019 e decorrenza economica dall’anno scolastico 2020/2021.

Ore 06.30 – Fontana: “Bertolaso sta bene, credo oggi dimesso” – “Bertolaso sta bene e credo che oggi sia uscito dall’ospedale”. Lo ha detto il governatore della Lombardia, Attilio Fontana, a Quarta Repubblica su Rete 4.

Mancata Zona Rossa ad Alzano e Nembro, botta e risposta Conte-Fontana – Scontro aperto tra il premier Giuseppe Conte e la Regione Lombardia sul caso della mancata istituzione della Zona Rossa nei comuni di Alzano Lombardo e Nembro, in provincia di Bergamo, da cui, con ogni probabilità, si è originato il più drammatico focolaio di Coronavirus in Italia. Dopo l’inchiesta di TPI, Conte ha risposto al nostro giornale affermando che, se avesse voluto, la Regione Lombardia avrebbe potuto istituire autonomamente la Zona Rossa nella Val Seriana. La Regione, da parte sua, controreplica al premier sostenendo di aver effettivamente chiesto al Governo la chiusura dei due comuni in data 3 marzo.

Via libera a decreto Scuola e decreto Imprese – Il Governo ha approvato i decreti su scuola e imprese:

– Cosa prevede il decreto Scuola

– Cosa prevede il decreto Imprese

Il bollettino della Protezione Civile – Il bollettino del 6 aprile della Protezione Civile conta 93.187 positivi (+1.941), 16.523 deceduti (+636) e 22.837 guariti (+1.022). Il totale dei casi registrati in Italia è salito a 132.547 (+3.599). Tra le persone positive, 28.976 (+27) sono ricoverate con sintomi, 3.898 (-79) si trovano in terapia intensiva, mentre 60.313 (+1.993) si trovano in isolamento domiciliare. I dati, dunque, evidenziano un calo dei nuovi contagiati (1.941 registrati oggi a fronte dei 2.972 di ieri) e un nuovo calo per il terzo giorno consecutivo dei ricoveri in terapia intensiva che registra anche oggi un segno meno. Calano anche i ricoverati con sintomi presso le strutture ospedaliere: dai 28.949 di ieri ai 28.949 di ieri, con un incremento di sole 79 persone in più ricoverate. Per quanto riguarda i tamponi, oggi sono stati effettuati 30.271 test a fronte dei 34.237 realizzati nella giornata di ieri. Il bollettino della Protezione Civile.

Guido Bertolaso “sta molto meglio” – L’ex capo della Protezione Civile Guido Bertolaso, consulente della Regione Lombardia e della Regione Marche per l’emergenza Coronavirus, risultato positivo al Covid-19, sta molto meglio e potrebbe essere dimesso dall’ospedale San Raffaele di Milano già nelle prossime ore. A confermarlo a TPI è lo staff di Bertolaso, che fa sapere che si attende la conferma definitiva dai medici. (Qui la notizia).

