Coronavirus, ultime notizie dal mondo: tutte le news in tempo reale

CORONAVIRUS ULTIME NOTIZIE – Il casi accertati di Coronavirus nel mondo sono ormai oltre 1,3 milioni. Dopo essersi originata in Cina, la pandemia è ora divampata in particolare negli Stati Uniti e in Europa: il premier britannico Boris Johnson, contagiato, è ricoverato da ieri sera in terapia intensiva. L’Italia è il paese che finora ha registrato il maggior numero di vittime. Qui le ultime notizie sul Covid-19 in Italia. Di seguito le ultime notizie dal mondo sul Coronavirus, aggiornate in tempo reale.

Ore 06.30 – Trump: “Gli Usa pregano per Boris Johnson” – Gli americani “pregano” per il premier britannico Boris Johnson ricoverato in terapia intensiva con il coronavirus. Lo ha detto il presidente Donald Trump durante la conferenza stampa sul coronavirus. “Credo che Boris sia una persona fantastica, calorosa e intelligente. Ama il suo Paese. Ha combattuto da pazzi per il suo Paese”, ha detto Trump, augurandogli una pronta guarigione. Poi incalzato sulla possibilità che Johnson abbia inizialmente sottovalutato i rischi del coronavirus, Trump ha detto che il Regno Unito ha avuto un approccio “diverso” e che gli Usa si sono mossi “prima”.

Ore 06.00 – Nessun decesso in Cina, è la prima volta – Per la prima volta in Cina non è stato registrato alcun decesso legato al coronavirus. Lo hanno reso noto le autorità sanitarie di Pechino nell’aggiornamento quotidiano.

CORONAVIRUS ULTIME NOTIZIE – COSA È SUCCESSO IERI NEL MONDO

Regno Unito, il premier Johnson in terapia intensiva – Il premier britannico Boris Johnson, ricoverato in ospedale per Coronavirus, è stato trasferito nel reparto di terapia intensiva. Johnson ha incaricato il ministro degli Esteri, Dominic Raab, di sostituirlo “laddove sarà necessario”. Come riferito dal portavoce di Downing Street, citati dai media britannici, il trasferimento si è reso necessario nel pomeriggio di oggi, lunedì 6 aprile, in seguito al “peggioramento delle condizioni del primo ministro”. Leggi la notizia

Francia: record di morti in un giorno – La Francia ha registrato ieri altri 883 decessi a causa del Covid-19: si tratta del più alto numero di vittime dall’inizio dell’epidemia di Coronavirus.

New York potrebbe essere al picco del contagio – Lo stato di New York potrebbe aver raggiunto il picco del contagio di Coronavirus. Lo ha detto il presidente del Suny Empire State College, Jim Malatras, commentando le previsioni di crescita in base ai dati fin qui registrati. “Questo potrebbe significare – ha affermato Malatras – che siamo potenzialmente all’apice o all’inizio del picco del contagio”.

Trump: “Cure gratis per chi non ha assicurazione sanitaria” – Il presidente Usa Donald Trump ha proposto di utilizzare un fondo di 100 miliardi di dollari stanziato dal Congresso per rimborsare gli ospedali che curano i pazienti senza un’assicurazione sanitaria. Un’idea che tuttavia solleva le critiche delle principali associazioni dei consumatori. Leggi la notizia.

CORONAVIRUS ULTIME NOTIZIE: TUTTI I NUMERI

