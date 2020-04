Coronavirus Usa, Trump: “Cure gratis per chi non ha assicurazione sanitaria”

Negli Usa in ginocchio per l’emergenza Coronavirus (gli Stati Uniti sono il Paese con più contagiati al mondo, oltre 330mila) continua a tenere banco la questione delle cure per tutti i cittadini che non hanno un’assicurazione sanitaria: per questo motivo, qualche giorno fa, in un incontro con la stampa il presidente Donald Trump ha presentato una proposta per dare una mano agli americani in questo momento così complicato. “Oggi – ha dichiarato il capo della Casa Bianca – posso annunciare con orgoglio che gli ospedali e gli operatori sanitari che curano i pazienti con Coronavirus non assicurati saranno rimborsati dal governo federale utilizzando il pacchetto di aiuti economici approvato il mese scorso”.

Il riferimento è a un fondo di 100 miliardi di dollari istituito dal Congresso per affrontare l’emergenza Covid-19. Nelle intenzioni di Trump, dunque, il denaro stanziato dal governo americano non verrebbe distribuito ai cittadini sotto forma di assicurazione sanitaria, ma verrebbe girato direttamente alle strutture ospedaliere che curano i pazienti positivi al Coronavirus per rimborsarne le spese.

Tuttavia, la proposta del presidente Usa divide la critica. Come dichiarato da Eliot Fishman, direttore senior della sezione “politiche sanitarie” dell’associazione dei consumatori Families Usa (citato dal New York Times), “milioni di americani rischiano di pagare il prezzo” di questa decisione, mentre “solo una copertura assicurativa darebbe anche ai neo-disoccupati l’accesso alle cure primarie, a quelle urgenti e ai farmaci da prescrizione contro i sintomi da Covid-19”. Gli ospedali, inoltre, preferirebbero ottenere i fondi prima di prestare le cure ai pazienti, mentre il governo punta a erogarli solo dopo.

Un altro punto ancora da chiarire è quello della distribuzione di tali fondi. Non tutti gli Stati, infatti, hanno la stessa percentuale di cittadini senza assicurazione sanitaria. New York, California e Washington (tra gli Stati più colpiti) sono entrati in crisi anche se solo una piccola parte di cittadini non è assicurata. Anche per questo motivo, secondo le associazioni dei consumatori, il piano di Trump per arginare il Coronavirus negli Usa esclusivamente pagando le cure a chi non è assicurato non sarebbe efficace al cento per cento.

