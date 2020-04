Coronavirus, ultime notizie dal mondo: tutte le news in tempo reale

CORONAVIRUS ULTIME NOTIZIE – Il Coronavirus continua a produrre nuovi contagi e vittime nel mondo. La pandemia si è ormai diffusa in tutto il mondo, in particolare in Cina, Europa e Stati Uniti: il numero dei casi complessivi ha ampiamente superato il milione. L’Italia è il paese che finora ha registrato il maggior numero di vittime. Qui le ultime notizie sul Covid-19 in Italia. Di seguito le ultime notizie dal mondo sul Coronavirus, aggiornate in tempo reale.

Ore 10,15 – In Germania quarto giorno di calo dei contagi – In Germania i nuovi contagi da coronavirus segnano anche oggi per il quarto giorno il segno meno. A quanto riferisce il Robert Koch Institut (Rki), il maggiore centro epidemiologico del Paese, il numero complessivo delle infezioni è 95.361, per un aumento di 3677 casi: si tratta di una flessione sensibile rispetto ai 5936 casi segnalati ieri. Il numero delle vittime è cresciuto di 92 a 1434. Stesso trend nel conteggio della Zeit online, che oltre ai dati ufficiali dell’Rki, considera anche quelli della Johns Hopkins University e via via quelli in arrivo dalle autorità sanitarie dei vari Laender: qui siamo a quasi 100 mila casi (per la precisione 99.788) e 1548 vittime.

Ore 9,30 – Borse europee: aprono in forte rialzo, Dax +4 per cento – Le Borse europee aprono in rally. Londra guadagna il 2,31 per cento a 5.551 punti nonostante l’ospedalizzazione del premier Boris Johnson. A Milano l’indice Ftse Mib segna +2,56 per cento a 16.990 punti. Francoforte sale del 4 per cento a 9.884 punti e Madrid del 3,34 per cento. Parigi avanza del 3,36 per cento a 4.296 punti. Bene anche future Wall Street. I mercati guardano con fiducia al fatto che la battaglia contro il coronavirus possa fare qualche progresso in alcune aree, come l’Italia e la Francia, duramente colpite dalla pandemia. Negli Usa Donald Trump avverte che “le prossime due settimane saranno le più dure” ma il vicepresidente Mike Pence apre alla speranza: “Stiamo iniziando a vedere barlumi di progressi”.

Ore 08,00 – Trump: “Cure gratis per chi non ha assicurazione sanitaria” – Il presidente Usa Donald Trump ha proposto di utilizzare un fondo di 100 miliardi di dollari stanziato dal Congresso per rimborsare gli ospedali che curano i pazienti senza un’assicurazione sanitaria. Un’idea che tuttavia solleva le critiche delle principali associazioni dei consumatori (Qui l’articolo completo).

Ore 07.30 – Papa Francesco: “Essere per i poveri non è essere comunisti” – Avere cura dei poveri “non è fare il comunista, è il centro del Vangelo”. Lo ha detto Papa Francesco durante la messa a Santa Marta, in cui ha fortemente criticato l’iniquità insita nel sistema economico e finanziario internazionale. Il Pontefice ha parlato anche del problema delle carceri, auspicando una soluzione “giusta e creativa” al problema del sovraffollamento, reso particolarmente preoccupante dalla pandemia di coronavirus. “Penso ad un problema grave che c’è in parecchie parti del mondo”, ha detto prima di iniziare a celebrare la messa a Santa Marta, “al sovraffollamento nelle carceri. Dove c’è il sovraffollamento c’è il pericolo che finisca in una calamità grave”. “Preghiamo per i responsabili che devono prendere le decisioni”, in merito, ha aggiunto, “perché prendano la strada giusta e creativa per risolvere il problema”.

Ore 06.30 – In Usa 331mila casi e quasi 9.500 morti – Negli Usa sono stati registrati 331.151 casi di coronavirus mentre i morti sono almeno 9.441. E’ il bilancio fornito dalla Cnn, che ha riferito di quasi 20 mila nuovi contagi oggi e un migliaio di decessi.

Ore 06.00 – Primo morto ad Haiti – Ad Haiti il ministro della Salute ha annunciato il primo morto per coronavirus. Si tratta di un uomo di 55 anni che soffriva di diabete e ipertensione. Il paziente rientrava nel gruppo di 21 contagiati ufficialmente registrati sull’isola.

CORONAVIRUS ULTIME NOTIZIE – COSA È SUCCESSO IERI NEL MONDO

Regno Unito, Boris Johnson in ospedale per test – Il premier britannico, Boris Johnson, è stato ricoverato in ospedale perché mostra ancora “sintomi persistenti da Coronavirus“. Lo ha spiegato Downing Street, specificando che “su consiglio del suo medico, il primo ministro è stato ricoverato questa notte all’ospedale per delle analisi. Qui l’articolo completo.

Francia, “vicini al picco” – Secondo le autorità francesi “si sta avvicinando il picco dell’epidemia” nelle regioni può colpite. A parlare è stato il direttore generale della Sanità francese, Jerome Salomon: “Saremo molto attenti all’evoluzione nei prossimi tre/quattro giorni perché è qui che ci aspettiamo di vedere l’impatto dal confinamento che i francesi stanno osservando”, ha dichiarato Salomon.

Spagna, contagi in calo – La Spagna ha registrato il suo terzo giorno consecutivo di calo nelle morti legate al Coronavirus. Secondo l’ultimo bollettino diffuso dalle autorità, i decessi nelle ultime 24 ore sono stati 674, confermando così la tendenza al ribasso. I dati di oggi parlano di un totale di 130.759 casi di Covid-19 e di 12.418 decessi.

In Regno Unito 621 morti e quasi 6mila nuovi contagi in un giorno – Il Regno Unito registra 621 nuovi decessi di persone contagiate dal Coronavirus, a fronte dei 798 di ieri. In totale le vittime sono 4.934. Nelle ultime 24 ore sono stati accertati 5.903 nuovi casi di contagio, che portano il totale dei malati a 47.806.

CORONAVIRUS ULTIME NOTIZIE: TUTTI I NUMERI

Potrebbero interessarti Una tigre allo zoo del Bronx è risultata positiva al Coronavirus Coronavirus Usa, Trump: “Cure gratis per chi non ha assicurazione sanitaria” Coronavirus, il premier britannico Boris Johnson ricoverato in ospedale per test

Leggi anche:

1. Domenica delle Palme, la messa del Papa in una San Pietro deserta: “Guardiamo ai veri eroi di oggi” / 2. Gente che muore aspettando i tamponi, assessori che minimizzano: il disastro Basilicata nella lotta al virus (di S. Lucarelli) / 3. In Italia fine quarantena a giugno e luglio? L’esperto Vespignani: “Non illudiamo la gente”

4. ESCLUSIVO TPI: Una nota riservata dell’Iss rivela che il 2 marzo era stata chiesta la chiusura di Alzano Lombardo e Nembro. Cronaca di un’epidemia annunciata / 5. Salvini: “Chiese aperte a Pasqua, per sconfiggere il virus ci serve la protezione di Maria” / 6. “Cari italiani non illudetevi, la solidarietà della Cina è solo propaganda per esercitare un’influenza politica”. Parla Joshua Wong, leader delle proteste di Hong Kong

7. Coronavirus, il Governo lavora alla Fase 2: ecco come e quando usciremo di casa / 8. La gente è tornata in strada ed è un grave problema: 15mila multe in 48 ore / 9. “In Basilicata va tutto bene”: surreale intervista al portavoce del governatore Bardi (di Selvaggia Lucarelli)

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SUL CORONAVIRUS IN ITALIA E NEL MONDO