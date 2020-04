Coronavirus in Italia: le ultime notizie di oggi in tempo reale

CORONAVIRUS ITALIA ULTIME NOTIZIE – Per il secondo giorno consecutivo in Italia i numeri del contagio da Coronavirus fanno ben sperare: cala il numero di morti in un giorno, ma anche quello dei ricoverati con sintomi. Calano di poco anche i pazienti in cura in terapia intensiva, ma Governo e autorità sanitarie insistono perché i cittadini continuino a rispettare le limitazioni. Secondo l’ultimo bollettino della Protezione Civile, il bilancio nel nostro paese è di 91.246 contagiati, 15.887 morti e 21.815 guariti per un totale di 128.948 casi registrati. Qui le ultime notizie sul Covid-19 nel mondo. Di seguito le ultime notizie di oggi sul Coronavirus in Italia, aggiornate in tempo reale.

Ore 07.00 – Azzolina: “Maturità con un’unica prova orale se le scuole restano chiuse” – “Abbiamo previsto diversi scenari che garantiscano un esame serio. Gli scenari sono due per gli esami di stato: una nel caso in cui si tornasse in classe entro il 18 maggio è di un esame di maturità con una commissione tutta interna con il presidente esterno”, ci sarà “la prova nazionale di italiano, la seconda prova sarà preparate dalla commissione interna”. Se invece non si torna a scuola, “gli esami saranno con un’unica prova orale” e “gli studenti saranno tutti ammessi ma non significa essere promossi”. Lo ha detto il ministro dell’Istruzione, Lucia Azzolina, a Che tempo che fa. “L’esame di terza media si farà comunque”, sia che le scuole riaprano sia che restino chiuse per l’emergenza coronavirus, ha aggiunto Azzolina. Se la scuola non dovesse riaprire, “gli studenti presenteranno un elaborato e ci sarà lo scrutinio finale. L’esame comunque si farà”.

Quanto alla possibilità di riprendere la scuola a settembre prevedendo misure di distanziamento sociale all’interno delle scuole se si ripresentasse il virus, la ministra dell’Istruzione ha dichiarato: “E’ uno dei tanti scenari a cui stiamo pensando”. Azzolina ha ricordato “i problemi di ‘classi pollaio’ e anche per questo io, insieme a tutto lo staff del ministero, lavoreremo su tutti gli scenari possibili. Domani in Consiglio dei ministri discuteremo di un decreto che farà riferimento anche a questi aspetti e la maggioranza di governo oltre a preparare la fine di questo anno scolastico, per cui gli studenti non perderanno l’anno, inizierà a pensare anche al prossimo anno”.

Ore 06.00 – Santa Maria Capua Vetere: detenuto positivo, rivolta in carcere – Sei sezioni del reparto ‘Nilo’ della struttura carceraria di Santa Maria Capua Vetere (Caserta) sono nelle mani di almeno 150 detenuti. Si sono impossessati delle chiavi e si sono barricati nei corridoi e negli antri dei reparti rendendo difficoltoso l’accesso agli agenti della polizia penitenziaria. La preoccupazione dei detenuti è sfociata in una vera rivolta dopo la riscontrata positività di un detenuto, l’ex deputato della Regione Sicilia Paolo Ruggirello, recluso dal 5 marzo 2019 e che è stato successivamente trasferito all’ospedale Cotugno di Napoli.

Nel frattempo un elicottero sorvola il penitenziario mentre le forze dell’ordine sono pronte ad irrompere. Lo zoccolo duro sarebbe composto da 50 persone che si sono isolate e sono difficili da raggiungere. Intanto si prova a trattare con la disponibilità mostrata da parte delle istituzioni penitenziarie, già espressa questa mattina, di sottoporre al test per il coronavirus, tutti i detenuti reclusi. Preoccupazione per quanto sta accadendo viene espressa, in una nota, da Aldo Di Giacomo, segretario generale de sindacato di polizia penitenziaria: “Le carceri della Campania sembrano poter essere un focolaio perfetto per dare inizio a nuove sommosse. Il pretesto sarà sicuramente la scoperta di casi di coronavirus tra detenuti all’interno degli istituti penitenziari”, ha concluso Di Giacomo.

CORONAVIRUS, COSA È SUCCESSO IERI IN ITALIA

Il bollettino di oggi della Protezione civile – Il consueto bollettino della Protezione civile, presentato da Angelo Borrelli nella conferenza stampa di oggi, attesta che in Italia ci sono 91.246 contagiati (ieri erano 88.274 contagiati, +2.972), 15.887 morti (erano 15.362, +525) e 21.815 guariti (erano 20.996, +819), per un totale di 128.948 casi totali (ieri 124.632, +4.316). Il totale dei ricoverati con sintomi è di 28.949 (ieri 29.010), mentre i pazienti in terapia intensiva sono attualmente 3.977 (ieri 3.994). In isolamento domiciliare ci sono invece 58.320 persone (ieri 55.270). I tamponi effettuati oggi sono stati 34.237 (ieri 37.375). I morti, invece, ieri erano aumentati di 681, mentre oggi di 525. I guariti erano aumentati di 1.238, oggi di 819. Per il secondo giorno di fila calano i ricoverati in terapia intensiva. Per la prima volta, calano anche i ricoverati con sintomi, mentre aumentano i pazienti in isolamento domiciliare.

Rossi: “Mascherine obbligatorie anche in Toscana” – Dopo la Regione Lombardi, anche la Toscana va verso un’ordinanza che renda obbligatorio l’uso delle mascherine, ma solo quando ogni comune avrà terminato la distribuzione dei dispositivi di protezione. Lo annuncia su Facebook il governatore Enrico Rossi. “Abbiamo deciso di distribuire tramite i comuni 10 milioni di mascherine gratuitamente ai cittadini della Toscana, si tratta quasi di tre mascherine a testa. E ne abbiamo ordinato altre 10 milioni. Vogliamo dare continuità a questa iniziativa di prevenzione primaria, in linea con le indicazioni dell’Organizzazione Mondiale della Sanità”, ha spiegato Rossi. “Oggi stesso voglio fare un’ordinanza che rende obbligatorio l’uso della mascherina all’esterno delle abitazioni: la mia intenzione è che l’ordinanza diventi esecutiva comune per comune a partire dalla data nella quale il comune stesso ci comunicherà di avere effettuato la consegna a domicilio”.

Sala contro Fontana: “Mascherine obbligatorie? Scelta che disorienta” – Il sindaco di Milano, Beppe Sala, boccia la nuova ordinanza della Regione Lombardia, che da oggi ha introdotto l’obbligo di mascherine sul territorio regionale. “È un po’ disorientante questa ordinanza, se il capo della Protezione civile Borrelli dice che non la metterà”, dice Sala. “Ma le ordinanze vanno rispettate e quindi vi dico applichiamola, certo che è chi è responsabile della sanità deve fornire le mascherine e deve regolamentare il prezzo nelle farmacie”.

Sileri: “Entro 10 giorni avremo calo contagi, possibile un passaporto sanitario ma servono i tamponi” –“Possibile pensare ad un passaporto sanitario per la risposta immunologica ma oggi servono i tamponi”. Lo ha dichiarato il viceministro alla Salute, Pierpaolo Sileri, intervistato nella serata di ieri durante il programma tv Petrolio, in onda su Rai2. “Mi sono battuto molto perché i tamponi vengano fatti ed è uscita anche una circolare del Ministero in merito”, ha detto ancora Sileri. “Tra una settimana, 10 giorni al massimo, il Paese vedrà un calo dei casi positivi”, ha aggiunto il viceministro.

CORONAVIRUS ULTIME NOTIZIE: TUTTI I NUMERI

Potrebbero interessarti Se gli scienziati litigano, la scienza è in buona salute (di C. Lucenti) "L'ivermectina è straordinario e ha buone chance anche contro il Coronavirus": parla Zeno Bisoffi, specialista in malattie tropicali Il commovente addio della figlia dell'agente di scorta di Conte, morto di Coronavirus

Leggi anche:

1. Domenica delle Palme, la messa del Papa in una San Pietro deserta: “Guardiamo ai veri eroi di oggi” / 2. Gente che muore aspettando i tamponi, assessori che minimizzano: il disastro Basilicata nella lotta al virus (di S. Lucarelli) / 3. In Italia fine quarantena a giugno e luglio? L’esperto Vespignani: “Non illudiamo la gente”

4. ESCLUSIVO TPI: Una nota riservata dell’Iss rivela che il 2 marzo era stata chiesta la chiusura di Alzano Lombardo e Nembro. Cronaca di un’epidemia annunciata / 5. Salvini: “Chiese aperte a Pasqua, per sconfiggere il virus ci serve la protezione di Maria” / 6. “Cari italiani non illudetevi, la solidarietà della Cina è solo propaganda per esercitare un’influenza politica”. Parla Joshua Wong, leader delle proteste di Hong Kong

7. Coronavirus, il Governo lavora alla Fase 2: ecco come e quando usciremo di casa / 8. La gente è tornata in strada ed è un grave problema: 15mila multe in 48 ore / 9. “In Basilicata va tutto bene”: surreale intervista al portavoce del governatore Bardi (di Selvaggia Lucarelli)

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SUL CORONAVIRUS IN ITALIA E NEL MONDO