Conferenza stampa Conte oggi 6 aprile | Diretta

CONFERENZA STAMPA CONTE DIRETTA – Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte oggi, lunedì 6 aprile 2020, tiene una conferenza stampa per alcuni importanti aggiornamenti sul “decreto liquidità” con le nuove misure economiche del governo verso le imprese dopo l’epidemia di Coronavirus in Italia. Sempre nella giornata di oggi è stato approvato il decreto cone le misure per la scuola, che prevede le misure per far fronte all’emergenza sul fronte scolastico.

Conferenza stampa Conte 6 aprile 2020: il discorso integrale

Qui di seguito le parole di Conte durante la conferenza stampa, il cui inizio è previsto dopo la fine del Cdm.

Discorso Conte oggi: di cosa parla

Nella conferenza stampa di oggi Conte presenta le ultime misure volute dal governo per far fronte all’emergenza Coronavirus in Italia. Il Consiglio dei ministri (Cdm) ha approvato questa mattina il decreto scuola, che contiene le misure per concludere l’anno. Con il dl scuola la didattica a distanza che diventa obbligatoria, gli studenti saranno tutti ammessi all’anno successivo (ma le insufficienze andranno recuperate), il rientro in classe sarà possibile solo quando ci saranno garanzie di totale sicurezza; all’esame di Maturità ci sarà la possibilità di essere bocciati (qui cosa prevede nel dettaglio).

Inoltre, nel pomeriggio l’esecutivo ha trovato un accordo sul “decreto liquidità” alle imprese. Secondo fonti del Mef, il provvedimento sarà “in grado di mobilitare risorse per oltre 750 miliardi di euro, oltre 400 in più rispetto ai 350 miliardi già previsti nel Dl cura Italia”. Quello presentato da Conte in conferenza stampa è il secondo decreto che contiene aiuti economici dopo quello approvato a marzo (cd. Cura Italia).

