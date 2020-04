Coronavirus, Guido Bertolaso “sta molto meglio”. Possibili dimissioni già domani

L’ex capo della Protezione Civile Guido Bertolaso, consulente della Regione Lombardia e della Regione Marche per l’emergenza Coronavirus, risultato positivo al Covid-19, sta molto meglio e potrebbe essere dimesso dall’ospedale San Raffaele di Milano già domani. A confermarlo a TPI è lo staff di Bertolaso, che fa sapere che si attende la conferma definitiva dai medici.

Bertolaso “sta molto meglio”, assicurano dallo staff, “ma la data delle dimissioni al momento non è ancora decisa”. Il via libera del medico dovrebbe arrivare per domani “ma non abbiamo ancora l’ok definitivo”, fanno sapere. Guido Bertolaso, al vertice del Dipartimento della Protezione civile tra il 2001 e il 2010, è risultato positivo al Coronavirus lo scorso 24 marzo. Il giorno successivo era stato ricoverato all’ospedale San Raffaele di Milano.

“Sono positivo al Covid-19. Ho qualche linea di febbre, nessun altro sintomo al momento. Sia io che i miei collaboratori più stretti siamo in isolamento e rispetteremo il periodo di quarantena”, aveva detto annunciando la notizia. “Continuerò a seguire i lavori dell’ospedale Fiera e coordinerò i lavori nelle Marche. Vincerò anche questa battaglia”.

