Boris Johnson in terapia intensiva per Coronavirus

Il premier britannico Boris Johnson, ricoverato in ospedale per Coronavirus, è stato trasferito nel reparto di terapia intensiva. Lo riporta la Bbc. Johnson avrebbe incaricato il ministro degli Esteri, Dominic Raab, di sostituirlo “laddove sarà necessario”. Come riferito dal portavoce di Downing Street, citati dai media britannici, il trasferimento si è reso necessario nel pomeriggio di oggi, lunedì 6 aprile, in seguito al “peggioramento delle condizioni del primo ministro”.

“Su consiglio del suo team di medici”, ha proseguito il portavoce, Boris Johnson “è stato portato al reparto di terapia intensiva” dell’ospedale St Thomas di Londra, dove si trovava già ricoverato da domenica sera. “Il primo ministro”, ha concluso Downing Street, “sta ricevendo cure eccellenti e ringrazia tutto il personale del servizio sanitario pubblio (Nhs) per il loro duro lavoro e dedizione”.

Boris Johnson è risultato positivo al Coronavirus lo scorso 27 marzo. Nelle precedenti settimane il premier britannico era stato duramente criticato da più parti per la strategia iniziale assunta per contrastare la diffusione del Coronavirus in Regno Unito. Inizialmente, infatti, Johnson era intenzionato a lasciare che il virus facesse il suo corso, facendo ammalare di fatto le persone e sviluppando, così, quella che viene definita “immunità di gregge”.

