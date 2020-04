Uno studio rivela la data esatta in cui il Coronavirus sarà “azzerato” in Sicilia

Coronavirus, quando finisce in Sicilia: lo studio

La fine della pandemia di Coronavirus in Sicilia, con “zero decessi”, è prevista per il 22 aprile prossimo, “salvo un allentamento delle misure di distanziamento sociale o un rimbalzo dei contagiati”. A sostenerlo è l’Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME), organizzazione indipendente della School of Medicine dell’Università di Washington, che fornisce i dati alla Casa Bianca e sulla base dei quali il 30 marzo scorso il presidente americano, Donald Trump, estese le raccomandazioni e le restrizioni sanitarie fino alla fine di aprile.

Il totale dei decessi per Coronavirus registrati in Sicilia, secondo lo studio, sarà di 205 morti al 4 agosto 2020. Da notare che la proiezione dello stesso Ihme indicava una previsione di 139 decessi per oggi 7 aprile, in un range 129-155. L’aggiornamento alle ore 17 di oggi, 7 aprile 2020, della Regione Siciliana indica una cifra di 125 morti, due in più rispetto a ieri.

