Coronavirus in Italia: le ultime notizie di oggi in tempo reale

CORONAVIRUS ITALIA ULTIME NOTIZIE – L’emergenza Coronavirus è sempre meno sanitaria e sempre più economica. Secondo l’ultimo bollettino della Protezione Civile, sono 43.691 le persone attualmente positive in Italia, a fronte di 33.340 deceduti e 155.633 guariti per un totale di 232.664 casi registrati finora. I dati sui nuovi contagi sono in costante calo (anche se continuano a preoccupare i numeri della Lombardia). Da mercoledì 3 giugno saranno consentiti gli spostamenti tra tutte le regioni e saranno anche aperti i confini nazionali ai Paesi europei. Intanto, la giornata di sabato 30 maggio è stata caratterizzata in alcune città della manifestazioni di protesta dei gilet arancioni, che – violando le norme sui divieti di assembramento – hanno sfilato accusando il governo di manipolazioni sull’emergenza Covid. Qui le ultime notizie sul Covid-19 nel mondo. Di seguito le ultime notizie dall’Italia sul Coronavirus di oggi, domenica 31 maggio 2020, aggiornate in tempo reale.

Ore 07,30 – 2 Giugno, centrodestra: “Palazzo Chigi non ci consente di onorare il Milite Ignoto” – Le celebrazioni del 2 Giugno, Festa della Repubblica, diventano un caso politico. Lega, Fratelli d’Italia e Forza Italia accusano il Governo di aver negato loro l’autorizzazione a deporre una corona di alloro al Milite Ignoto. Protesta la leader di Fdi, Giorgia Meloni: “Al di là delle ragioni del diniego, che non conosco, è normale che ai giornalisti venga comunicato prima che a noi?”. Con lei il segretario della Lega, Matteo Salvini: “Non si può neanche onorare la memoria ed il valore dei militari italiani caduti per difendere la Patria? Alla faccia della democrazia…”. E si unisce al coro anche il vicepresidente FI, Antonio Tajani: “Il 2 Giugno è la festa di tutti gli italiani. Non servono autorizzazioni per celebrarla e per ricordare i caduti per la Patria”. Palazzo Chigi replica con una nota in cui precisa che “l’ufficio stampa del presidente del Consiglio e il suo portavoce non hanno avuto alcun ruolo nella diffusione della notizia riguardante la richiesta di svolgere un’autonoma iniziativa, all’Altare della Patria, per la celebrazione del 2 giugno.

CORONAVIRUS ITALIA – COSA È SUCCESSO IERI

Le manifestazioni dei gilet arancioni – Mascherine abbassate sul mento o totalmente assenti, distanze di sicurezza azzerate, urla e cori di protesta: si sono svolte in barba a tutte le norme anti-Coronavirus le manifestazioni dei gilet arancioni, tenutesi ieri nelle principali piazze italiane, da Milano a Rom. Particolarmente partecipata la protesta in piazza Duomo a Milano. Il movimento di protesta, guidato dall’ex generale dei carabinieri Antonio Pappalardo, sostiene che il Covid-19 sia un’invenzione della politica e che dunque il lockdown, la crisi sanitaria e l’obbligo di indossare i dispositivi di protezione individuale, siano delle iniziative totalmente inutili (Qui tutti i dettagli).

Il bollettino della Protezione Civile – Secondo il bollettino del 30 maggio della Protezione Civile, sono 43.691 persone attualmente positive in Italia (-2.484 rispetto al giorno precedente), a fronte di 33.340 deceduti (+122) e 155.633 guariti (+ 2.789), per un totale di 232.664 casi (+416). Dei 43.691 attualmente positivi, 6.680 sono ricoverati in ospedale (-414), 450 necessitano di cure in terapia intensiva (-25), mentre 36.561 si trovano in isolamento domiciliare (-2.045). In Lombardia ancora 221 nuovi casi e 67 morti registrate nella giornata di ieri (Qui il bollettino completo).

Boccia: “Anche la Regione Lombardia poteva istituire la zona rossa” – “Anche la Regione Lombardia poteva istituire la zona rossa, come previsto dalla legge”. Lo sottolinea il ministro per gli Affari Regionali, Francesco Boccia, dopo le parole della pm di Bergamo, che venerdì ha dichiarato che la decisione di chiudere la Val Seriana nell’ambito dell’emergenza Coronavirus spettava al Governo. “L’articolo 32 delle legge 23 dicembre 1978 n. 833, richiamato anche dall’articolo 3, comma 2, del d.l. n. 6/2020, dà anche alle Regioni la possibilità di istituire la zona rossa”, fa notare Boccia.

Sala: “Ordinanza anti-alcol sta portando risultati” – “Nei giorni scorsi ho fatto un’ordinanza per vietare l’asporto di alcolici e superalcolici nei locali dalle 19 in poi. Confermo i motivi per cui l’abbiamo fatta, vedo che qualche risultato lo sta portando”. Lo ha detto nella sua consheta diretta Facebook il sindaco di Milano, Giuseppe Sala. “Ho sentito le forze di polizia ieri, la situazione è stata buona. Invito tutti a rispettare regole, vediamo cosa succederà in questo lungo weekend. Disponibilissimo poi a tornare sui miei passi”.

Leggi anche: 1. “Vi spiego cosa intendevo quando ho detto che la Lombardia aggiusta i numeri sul Covid”: Cartabellotta a TPI / 2. Spostamenti tra regioni, la decisione del Governo: via libera dal 3 giugno / 3. Mancata zona rossa Alzano-Nembro, la Procura sembra aver già deciso e dà ragione a Fontana ma la legge dice altro

4. Coronavirus, il disastro perfetto della Liguria: la “piccola Lombardia” di cui nessuno parla / 5. Crisi economica: gli Usa hanno speso più di tutti. Italia sopra la media Ue / 6. La mamma di un ragazzo con una malattia rara: “Mancano dispositivi e test, per noi la Fase 2 è un incubo”

CORONAVIRUS ULTIME NOTIZIE: TUTTI I NUMERI

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SUL CORONAVIRUS IN ITALIA E NEL MONDO

Potrebbero interessarti “Per fare il bene bisogna coltivare il male”: così Toti all’assessora Serafini che rifiutava di assegnare fondi pubblici Bollettino: continua il calo dei ricoveri, ma i morti tornano sopra i 100 Caso David Rossi, Monteleone (Le Iene) rinviato a giudizio per diffamazione ai danni dell’ex consigliere di Banca Mps