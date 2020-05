Chi è il generale Pappalardo, leader dei gilet arancioni che non crede al Covid

Ieri, sabato 30 maggio, nelle principali piazze italiane è andato in scena lo spettacolo allarmante dei “gilet arancioni” assembrati senza mascherine (o con i dispositivi appoggiati sul mento) per protestare contro le misure di lockdown. Per le centinaia di persona riunite da Milano a Roma in barba a ogni misura protettiva, la pandemia che ha sconvolto il mondo sarebbe un’invenzione della politica. E per questo le restrizioni che hanno interessato l’Italia da marzo in poi, la crisi sanitaria e l’obbligo di indossare i dispositivi di protezione individuale, sarebbero iniziative totalmente inutili.

A guidare le sfilate in molte città del nord, da Torino a Milano, passando per Bergamo, il generale dei carabinieri Antonio Pappalardo, leader dei gilet arancioni e ideatore della risposta italiana al movimento che in Francia protesta contro le politiche economiche di Macron. Ma chi è il generale Antonio Pappalardo, animatore delle proteste anti-Covid? In realtà Pappalardo non è nuovo al proscenio delle piazze, e nemmeno ai palazzi della politica, visto che milita dagli anni ’90 in partiti politici e in movimenti di piazza.

Chi è il generale Antonio Pappalardo: l’elezione in Parlamento con il Psdi

Antonio Pappalardo è nato a Palermo nel 1946, e da anni cerca di ritagliarsi visibilità attraverso uscite provocatorie di vario genere con riscontri deludenti. Dopo una lunga carriera tra i palazzi e le piazze, nel 2019 si è anche candidato a presidente dell’Umbria proprio con il movimento dei gilet arancioni, guadagnando però solo 500 voti. Ma la sua “carriera” politica inizia nel 1992, quando da ufficiale dell’Arma si candida e viene eletto deputato nelle liste del partito socialdemocratico, nel collegio di Roma, arrivando a ricoprire anche la carica di sottosegretario alle finanze nel governo presieduto da Carlo Azeglio Ciampi, nel maggio del 1993. Ma dopo una condanna per diffamazione ai danni del comandante generale dei carabinieri Antonio Viesti è costretto alle dimissioni. Da lì il generale Pappalardo passa al Patto di Mario Segni, poi ad Alleanza Nazionale, poi ancora al Movimento per le Autonomie dell’allora governatore della Sicilia Raffaele Lombardo e infine nuovamente al Psdi.

Chi è il generale Pappalardo: il “Movimento dei Forconi”