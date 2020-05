Coronavirus Italia, bollettino Protezione civile oggi 31 maggio: morti, contagi, guariti

Dopo la decisione di sospendere definitivamente la consueta conferenza stampa delle 18, i dati inerenti all’emergenza Coronavirus in Italia vengono diramati attraverso un bollettino diffuso sul sito internet della Protezione Civile. Questi i numeri del bollettino di oggi, domenica 31 maggio.

È di 42.075 persone attualmente positive (-1.616 rispetto a ieri), 33.415 deceduti (+75) e 157.507 guariti (+1.874), per un totale di 233.019 casi (+355), il bilancio inerente all’epidemia di Coronavirus in Italia emerso dal consueto bollettino diramato dalla Protezione Civile. Dei 42.075 attualmente positivi, 6.387 sono ricoverati in ospedale (-293), 435 necessitano di cure in terapia intensiva (-15), mentre 35.253 persone si trovano in isolamento domiciliare (-2.045). Nella giornata di oggi sono stati effettuati 54.118 tamponi (ieri erano stati 69.342). Il rapporto tra tamponi positivi e tamponi effettuati è dello 0,65 per cento, mentre ieri era stato dello 0,6 per cento. In Lombardia ancora 210 nuovi casi e 33 morti registrate nella giornata di oggi. Sono 10 le Regioni che non hanno registrato vittime nelle ultime 24 ore: Valle d’Aosta, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, Marche, Umbria, Molise, Basilicata, Calabria e Sardegna.

I numeri del bollettino di oggi confermano la continua discesa dei pazienti ricoverati in ospedale e in terapia intensiva, come anche quella delle persone in isolamento domiciliare. Incoraggiante anche il numero dei nuovi positivi, 355 (di cui 211 solo in Lombardia) mentre cala di nuovo il livello di decessi: oggi, infatti, torniamo sotto i 100.

