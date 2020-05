Coronavirus Italia, bollettino Protezione civile oggi 30 maggio: morti, contagi, guariti

Dopo la decisione di sospendere definitivamente la consueta conferenza stampa delle 18, i dati inerenti all’emergenza Coronavirus in Italia vengono diramati attraverso un bollettino diffuso sul sito internet della Protezione Civile. Questi i numeri del bollettino di oggi, sabato 30 maggio.

È di 43.691 persone attualmente positive (-2.484 rispetto a ieri), 33.340 deceduti (+122) e 155.633 guariti (+ 2.789), per un totale di 232.664 casi (+416), il bilancio inerente all’epidemia di Coronavirus in Italia emerso dal consueto bollettino diramato dalla Protezione Civile. Dei 43.691 attualmente positivi, 6.680 sono ricoverati in ospedale (-414), 450 necessitano di cure in terapia intensiva (-25), mentre 36.561 si trovano in isolamento domiciliare (-2.045). Nella giornata di oggi sono stati effettuati 69.342 tamponi (ieri erano stati 72.135). Il rapporto tra tamponi positivi e tamponi effettuati è dello 0,6 per cento: un dato che si abbassa ulteriormente rispetto a ieri, quando era arrivato allo 0,7 per cento. In Lombardia ancora 221 nuovi casi e 67 morti registrate nella giornata di oggi. Nella Regione più colpita sono stati effettuati 14.301 tamponi nelle ultime 24 ore.

I numeri del bollettino di oggi certificano dunque la continua discesa dei pazienti ricoverati in ospedale e in terapia intensiva, come anche quella delle persone in isolamento domiciliare. Incoraggiante anche il numero dei nuovi positivi, mentre torna a preoccupare il livello di decessi: oggi, infatti, torniamo sopra i 100. Oggi per la prima volta sono 11 le regioni senza nemmeno una vittima: si tratta di Valle d’Aosta, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, Umbria, Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Puglia, Calabria e Sardegna. E si registra una sola vittima nelle Marche e una in Sicilia.

