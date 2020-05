Coronavirus in Italia: le ultime notizie di oggi in tempo reale

CORONAVIRUS ITALIA ULTIME NOTIZIE – Mentre l’epidemia di Coronavirus in Italia sembra attenuarsi sempre di più, oggi potrebbe essere la giornata decisiva per la riapertura delle Regioni a partire da mercoledì 3 giugno. In giornata, infatti, sono attesi i dati sul monitoraggio relativo alle aperture successive al 18 maggio: in base a questi numeri, l’esecutivo deciderà quali Regioni potranno riaprire i propri confini. Nel frattempo, i dati emersi nell’ultimo bollettino della Protezione Civile parlano di 47.986 persone attualmente positive, 33.142 deceduti e 150.604 guariti per un totale di 231.732 casi. Qui le ultime notizie sul Covid-19 nel mondo. Di seguito le ultime notizie dall’Italia sul Coronavirus di oggi, venerdì 29 maggio 2020, aggiornate in tempo reale.

Ore 6,00 – Giornata decisiva per riapertura Regioni, ma Speranza spinge per far slittare tutto – Oggi è la giornata decisiva per la riapertura delle Regioni a partire da mercoledì 3 giugno, così come previsto nell’ultimo decreto sulle riaperture. In giornata, infatti, sono attesi i dati dell’Iss sul monitoraggio relativo alle aperture successive al 18 maggio: in base all’andamento epidemiologico, l’esecutivo, già oggi o presumibilmente nelle prossime ore, deciderà se e quali Regioni riaprire. Se finora sembrava certa la riapertura di gran parte delle Regioni, adesso si affaccia anche l’ipotesi di rimandare tutto di una settimana. A spingere per questa soluzione sarebbe, come svelato da La Repubblica, il ministro della Salute Roberto Speranza, pressato da alcuni esperti del comitato tecnico-scientifico, che ritengono pericoloso riaprire i confini proprio ora. Se è vero che i numeri dell’epidemia sono in netto miglioramento, infatti, è pur vero che il 60% dei nuovi casi, benché in nettissimo calo, sono stati registrati in Lombardia. Motivo per cui, secondo la fondazione Gimbe che ha addirittura accusato la Lombardia di “aggiustare” i numeri dei positivi, la Regione guidata da Attilio Fontana non dovrebbe riaprire i confini, così come Piemonte e Liguria. In attesa della decisione del governo, intanto, le Regioni, specialmente quelle del centro-sud, si stanno attrezzando per attuare controlli rigidi volti a bloccare sul nascere qualsiasi esodo di persone provenienti dalle aree più a rischio. Bollata come incostituzionale l’idea del “passaporto sanitario” avanzata dal governatore della Sardegna, tra le ipotesi si pensa a una quarantena obbligatoria per chi si sposta da una Regione all’altra. Il compromesso, dunque, potrebbe essere quello di riaprire già dal 3 giugno tutte le Regioni, senza distinzione alcuna, con prescrizioni omogenee molto rigide.

A settembre si torna a scuola: ecco il protocollo del Cts – Il Comitato tecnico-scientifico ha inviato al ministero dell’Istruzione il documento con le misure necessarie per il rientro a scuola a settembre. Il distanziamento fisico, le misure di igiene e prevenzione sono i cardini del documento. Previsto il distanziamento interpersonale di almeno un metro. Questa distanza andrà garantita nelle aule, con una conseguenze riorganizzazione della disposizione interna. Per le attività da svolgere in palestra, invece, le distanze da mantenere saranno di almeno 2 metri. Andranno limitati gli assembramenti e andranno valorizzati gli spazi esterni per lo svolgimento della ricreazione o delle attività motorie. Per evitare il rischio assembramento, inoltre, verranno differenziati l’ingresso e l’uscita degli studenti, attraverso lo scaglionamento orario o rendendo disponibili tutte le vie di accesso all’istituto scolastico. Chiunque avrà una sintomatologia respiratoria o temperatura superiore a 37,5° dovrà restare a casa. Ciascun istituto procederà a una mappatura e a una riorganizzazione dei propri spazi in rapporto al numero del personale e di alunni. Le pulizie all’interno dei locali dovranno essere effettuate quotidianamente. Tutti gli alunni sopra i 6 anni, inoltre, dovranno indossare la mascherina per tutto il periodo di permanenza nei locali scolastici, fatte salve le dovute eccezioni.

Spadafora: “Serie A riprende il 20 giugno”- “Il Cts ha dato l’ok al protocollo, ma mantenendo la quarantena per 14 giorni qualora venisse trovato un giocatore positivo. Il campionato riprende il 20 giugno”. Lo ha detto il ministro dello Sport Spadafora al termine dell’incontro con la Figc. Leggi la notizia completa.

Fedriga, Friuli-Venezia Giulia ritira disponibilità app Immuni – La regione Friuli-Venezia Giulia ha deciso di ritirare la propria disponibilità alla sperimentazione dell’app Immuni. Lo ha comunicato il governatore Massimiliano Fedriga, che ha spiegato le motivazioni in una lettera inviata alla Conferenza delle Regioni. “A quanto si apprende – spiega il governatore – Immuni prevederà non la ricostruzione della catena di contatti dei soggetti risultati positivi, come peraltro richiesto dalla Regione al fine di integrare in modo omogeneo il lavoro oggi svolto manualmente, bensì l’invio di un sms ai cittadini entrati a contatto con un contagiato”. “Ciò significa – aggiunge Fedriga – che si passerà da una gestione affidata ai Servizi sanitari a un’azione diretta dei cittadini a cui competerà l’onere dii chiamare il medico di base. Una soluzione poco avveduta che rischia di generare panico”.

Fontana: “Dati positivi, convinto che dal 3 giugno i lombardi saranno liberi di circolare” – Il governatore della Lombardia Attilio Fontana si è detto convinto che dal 3 giugno i lombardi saranno liberi di circolare in tutta Italia dal momento che i dati inviati all’Istituto Superiore di Sanità sono “estremamente positivi”. “Credo – ha affermato Fontana – che in previsione del provvedimento governativo in cui si stabilità la riapertura delle singole Regioni e la possibilità di circolare, la Lombardia rientrerà sicuramente nel novero delle Regioni che avranno libertà di movimento”. Il governatore lombardo ha poi aggiunto che “I dati sono tutti estremamente positivi, sono tutti in miglioramento rispetto alle precedenti settimane”. Oggi in Lombardia sono stati registrati 382 nuovi casi di Coronavirus, il 64% del totale del Paese, che ha registrato 593 casi totali.

Il bollettino della Protezione Civile – È di 47.986 (-2.980) persone attualmente positive, 33.142 (+70) deceduti e 150.604 (+3.503) guariti, per un totale di 231.732 (+593) casi, il bilancio inerente all’epidemia di Coronavirus in Italia emerso dal consueto bollettino diramato dalla Protezione Civile. Dei 47.986 attualmente positivi, 7.379 (-350) sono ricoverati in ospedale, 489 (-16) necessitano di cure in terapia intensiva, mentre 40.118 (-2.614) si trovano in isolamento domiciliare. Continua, dunque, il decremento degli attualmente positivi, che scendono sotto quota 50mila. Rispetto a ieri, infatti, si registrano 2.980 persone positive in meno (ieri il dato era stato di -1.976). Diminuisce anche il numero dei morti: oggi, infatti, si registrano “solo” 70 decessi rispetto ai 117 di ieri, mentre aumenta il numero dei guariti, che complessivamente raggiunge quota 150mila. Il dato di oggi registra 3.503 guariti in più rispetto a ieri, in cui erano stati totalizzati 2.443 guariti. Continua anche il decremento dei ricoverati e delle persone che si trovano in isolamento domiciliare. Rispetto a ieri vi sono 350 persone in meno ricoverate in ospedale (ieri erano state -188), mentre il numero delle persone che necessitano di cure in terapia intensiva cala di 16 unità (ieri era di -36). Scende di 2.614 unità anche il numero di coloro che si trovavano in isolamento domiciliare. Per quanto riguarda le singole Regioni, da segnalare che anche oggi Umbria, Sardegna, Basilicata e Calabria registrano 0 casi, mentre resta alto il numero dei casi registrati in Lombardia con +382 casi sui 593 totali a livello nazionale. Anche oggi è alto il numero dei tamponi effettuati: ben 75.893. Il bollettino della Protezione Civile.

Con il lockdown, giù lo smog nelle grandi città: Roma al top – Il periodo di lockdown ha avuto effetti benefici sulla qualità dell’aria delle città italiane: si sono ridotti considerevolmente gli spostamenti dei cittadini, e di conseguenza il livello di emissioni e di inquinamento dovuti al settore trasporti hanno segnato, nei mesi di marzo e aprile 2020, una battuta d’arresto a Roma, Milano, Torino e Napoli, le quattro città analizzate. A registrare un calo netto è stato soprattutto il biossido di azoto (NO2). E’ quanto emerge dal terzo Rapporto “MobilitAria 2020” che analizza i dati della mobilità e della qualità dell’aria nelle 14 città metropolitane nel 2019 e nei primi 4 mesi del 2020, in piena emergenza Covid-19. Il crollo principale di NO2 è avvenuto a Roma, dove le concentrazioni medie sono inferiori alle annualità precedenti (2016-2019) rispettivamente del 59% per il mese di marzo e del -71% per il mese di aprile. A Torino invece il calo è del -43% per il mese di Marzo e -51% per il mese di Aprile, a Milano si è avuta una riduzione del -29% e -43% rispetto alla media dello stesso periodo 2016-2019, mentre Napoli registra rispettivamente una riduzione del -33% e -57%.

